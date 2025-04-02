Это самый маленький город Украины: где он находится и что там можно увидеть (фото)

Самый маленький город Украины, расположенный во Львовской области, имеет многовековую историю и уникальное культурное наследие

В мире существует много малых городов, каждый из которых имеет свою уникальную историю и особенности. Среди них выделяется Хум, самый маленький город мира, расположенный в Хорватии. Он имеет длину всего около 100 метров и насчитывает всего несколько десятков жителей, однако Хум внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый маленький город мира.

В Украине самым маленьким городом считается Угнев, расположенный во Львовской области. Несмотря на свои скромные размеры, Угнев имеет богатую историю и культурное наследие, что делает его интересным для туристов и исследователей. "Телеграф" предлагает углубиться в историю и особенности Угнова, а также сравнить его с другими маленькими городами мира.

История

Первое упоминание об Угневе датируется 1360 годом. В 1462 году город получил магдебургское право, что способствовало его развитию как торгового и ремесленного центра. В разное время Угнев подвергался нападениям татар, стардал от мора и пожаров.

Город был известен своими сапожными мастерскими, а также как центр издательской деятельности. В 1934 году к Угнову была присоединена самоуправляющаяся община Заставное.

В 1947 году во время операции "Висла" из Угнова было выселено все украинское население. А после обмена территориями между Польшей и Советским Союзом в 1951 году город вошел в состав УССР.

Географическое положение и климат

Угнев расположен на реке Солокии, в 90 км от железнодорожной станции Сокаль и в 460,6 км от Киева. Город имеет влажный континентальный климат с мягкой зимой и теплым летом.

Население и культура

По данным на 1 января 2022 года, население города составляет 939 человек. Большинство жителей – украинцы. Угнивцы свято соблюдали свои национальные традиции, а украинский язык преобладал, несмотря на то, что поляков было столько же, сколько и украинцев. Город был центром интеллигенции, откуда вышло много меценатов, учителей и врачей.

Достопримечательности

Угнев привлекает туристов своими историческими достопримечательностями:

Василианская церковь Рождества Пресвятой Богородицы (XVIII в.) — одна из красивейших церквей Галиции благодаря своей уникальной росписи в византийском стиле.

Костел Успения Пресвятой Девы Марии (XVII в.) — выдающийся архитектурный памятник, хотя и нуждается в реставрации.

Синагога начала XX ст. — свидетельство еврейской культуры города.

Монастырь Фелицианок XIX в. — место, где хранятся традиции монахинь.

Каменная плебания XVII ст. — историческое здание, сохранившееся до наших дней.

Мельница XIX в. — достопримечательность промышленного наследия города.

Несмотря на малые размеры, Угнев — уникальный город, объединяющий богатую историю, живописную природу и неповторимый колорит. Его особенности делают город интересным для туристов и тех, кто хочет прикоснуться к настоящей украинской культуре.

Ранее "Телеграф" рассказывал о городе, изменившем название по крайней мере 5 раз. Сегодня это один из украинских мегаполисов.