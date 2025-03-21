Количество нарушений со стороны ТЦК в 2025 году выросло: что говорит омбудсман

В сети появилось по крайней мере 3 видео, где работники ТЦК сбивают автомобилем велосипедистов

В Украине участились случаи нарушений прав человека во время мобилизационных мер со стороны работников территориальных центров комплектования (ТЦК). Военные используют силу против гражданских людей.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, только за первые 2,5 месяца 2025 его офис получил более 40 индивидуальных обращений о нарушении прав человека на Харьковщине.

Наиболее распространенные жалобы касаются: недопуск адвокатов; применение силы, оружия и других спецсредств; непринятие документов и другие нарушения.

Особое внимание привлекли инциденты, зафиксированные на видео, которые массово распространяются в социальных сетях. На одной из таких записей видно, как автомобиль сбивает велосипедистов, после чего люди в военной форме применяют силу и затягивают пострадавших в машину. По словам Лубинца, таких видео не менее трех.

"Важно отметить, что каждый такой случай не остается без должного внимания — я и моя Представительница в Харьковской области безотлагательно реагируем на такие инциденты, чтобы обеспечить соблюдение прав человека", — подчеркнул омбудсман.

Дмитрий Лубинец добавил, что такие действия со стороны представителей ТЦК недопустимы и требуют реагирования.

Напомним, что Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность для руководителей ТЦК, председателей и членов военно-врачебных комиссий (ВВК) за нарушение законодательства, касающегося обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если вас незаконно мобилизовали. Если ТЦК не просмотрел решения, гражданин имеет право подать иск в суд.