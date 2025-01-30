Наказание ТЦК за "бусификацию": в законопроекте нашли два спорных момента

В новом законопроекте обнаружили спорные моменты

В Верховную Раду Украины внесли на рассмотрение законопроект №12442, который предусматривает наказание для ТЦК и ВВК за противоправную мобилизацию. Это включает в себя и "бусификацию". Между тем в новом законопроекте обнаружили спорные моменты, а парламентарии предлагают дополнить Уголовный кодекс Украины двумя статьями, которых раньше там не было.

Об этом говорится в публикации "Телеграфа": "Бусификация" остается? Что не так с попытками наказания ТЦК. Для начала предлагается установить наказание для сотрудников ТЦК. Его будет предусматривать предложенная законопроектом новая статья УК 426-2.

По замыслу нардепов, во время действия военного положения, военным должностным лицам будет грозить от трех до восьми лет тюрьмы, если они мобилизуют гражданина, которого по закону мобилизовать нельзя. Или же наоборот "отмажут" от мобилизации того, кого призывать и можно, и нужно.

Однако к формулировкам такой жесткой статьи сразу же возникают два принципиальных вопроса.

Во-первых, ответственность ТЦК наступает в случае нарушения порядка призыва в отношении тех, кого призывать по закону и так нельзя. И как отмечают юристы, это действительно проблема.

— Например, многодетный отец. Он дал все документы, заявление на отсрочку, ему сказали, что нам твое заявление до одного места, и мы тебя мобилизуем. Он приходит в часть, подает заявление и через три-четыре месяца увольняется из воинской части с теми же документами. За эти месяцы лицо получило заработную плату, дополнительную награду, обучение, его кормили три раза. Кто за это будет нести ответственность? А там суммы очень значительные: на каждого такого человека по полмиллиона гривен, а то и по миллиону гривен потрачено. Подождите. Чтобы просто руководитель ТЦК поставил себе галку, что он там кого-то мобилизовал, государство потеряло миллион гривен? — говорил в интервью "Телеграфу" адвокат Ростислав Кравец.

А как насчет тех, кого мобилизовать можно? Их что, позволено призывать с нарушениями? По крайней мере, за их "бусификацию", "антибусификационный" законопроект никакой ответственности для ТЦК не устанавливает.

— Здесь речь о степени общественной опасности: человек не подлежит призыву, а его призывают. Это опасность. А в другом случае, человек вроде, как и подпадает под призыв, но были какие-то формальные нарушения, которые не являются уголовно наказуемыми, — комментирует "Телеграфу" столичный адвокат Дмитрий Бузанов.

— Что касается "силовой" мобилизации — это и так, как по мне, нарушает и нормы действующего законодательства, а не только здравого смысла. Просто это, к сожалению, игнорируется правоохранителями, наверное, с расчетом на то, что "война все списывает". Буду предлагать расширить границы этого законопроекта, чтобы акцентированной ответственностью бороться против таких позорных и комплексно вредных действий со стороны лиц в форме, которые называют "бусификацией", — пояснил идею нардеп Георгий Мазурашу.

Во-вторых, неоднозначной является норма об ответственности только военных должностных лиц, за противоправную мобилизацию. Как отмечал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, в ТЦК по всей Украине работает 36 тысяч человек и среди них 7 тысяч — это гражданские люди. Таким образом, 29 тысяч военных ТЦК будут нести ответственность за нарушение мобилизации, а 7 тысяч гражданских нет?

— Очевидно, здесь учтено то, что гражданские лица, видимо, не принимают таких решений, которыми нарушаются нормы законодательства о призыве на военную службу по мобилизации. Но опять же, это те моменты, которые можно доработать и усовершенствовать в случае принятия за основу, — добавил Мазурашу.

Дмитрий Бузанов объясняет: приказ о направлении, принятии или призыве на военную службу принимает именно начальник ТЦК, а он — военное должностное лицо.

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