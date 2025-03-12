Рада поддержала уголовную ответственность для руководителей ТЦК и ВВК: что предлагают

Будут наказывать за нарушение мобилизационного процесса и коррупционные схемы

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность для руководителей ТЦК (территориальных центров комплектования), председателей и членов военно-врачебных комиссий (ВВК) за нарушение законодательства, касающегося обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, проект закона получил поддержку 273 голосов депутатов на первом чтении.

Законопроект предлагает:

Уголовную ответственность за нарушение порядка ВВК. За неверно проведенный медосмотр для определения пригодности граждан к службе в армии.

Ответственность за нарушение порядка призыва. За нарушение норм при приеме граждан на военную службу.

Расширение ответственности за коррупционные преступления. Теперь к лицам, ответственным за незаконное обогащение, добавят председателей, заместителей и секретарей внештатных ВВК и врачебно-летних комиссий.

Такие изменения в законодательстве позволят обеспечить большую прозрачность и эффективность работы мобилизационных органов, а также предотвратить коррупционные схемы, которые могли бы вредить обороноспособности страны.

Напомним, что новый законопроект №12442 по уголовной ответственности работников ТЦК и членов военно-врачебных комиссий за нарушения во время мобилизации внесли в парламент в понедельник, 27 января 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если вас незаконно мобилизовали. Если ТЦК не просмотрел решения, гражданин имеет право подать иск в суд. Это можно сделать в течение шести месяцев с момента получения мобилизационного решения.