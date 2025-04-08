С ними тяжело расстаться, но эти кролики чертовски дорого стоят: вот идея для бизнеса

Кролики имеют редкий окрас

Кролики плодятся с невероятной скоростью. Это известно многим. А если к этому добавить, что некоторые породы стоят приличных денег, то вырисовывается неплохой заработок.

Так, на платформе для онлайн-объявлений появилось предложение о продаже кроликов породы Голландский вислоухий (Карликовый баран). Это один из самых распространенных кроликов в США и Великобритании. Как можно понять из названий, данные зверьки отличаются своими размерами и ушками.

К тому же, как отмечает автор объявления, покупателям предлагают кроликов с редким окрасом. Все они, ручные и ласковые.

"С сатиновой шерстью есть голубого окраса и шиншиллового. Так же есть эти окрасы и со стандартной шерстью. В наличии так же лиловый мальчик", — говорится в сообщении.

Такой питомец обойдется покупателю в 6 тысяч гривен.

Для справки: вислоухий кролик баран в среднем может дать 3-4 крольчонка. Беременность длится около месяца. Декоративная самка может родить и выкормить 4 помёта в год. Таким образом выходит, что за год можно заработать около тысячи евро, имея 1 самку и самца.

О породе

Голландский Вислоухий кролик — карликовая порода. Зачастую их вес не достигает и 2 килограммов. Из-за их чрезвычайно маленького размера многим людям легче содержать их, чем более крупных кроликов. При этом, несмотря на скромные размеры, тело у них мускулистое.

Как порода, эти кролики считаются очень спокойными. Они любят проводить время со своими владельцами и не особенно пугливы, что делает их идеальными для семей с детьми. Таким животным нужно так много еды или места для проживания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине за умеренные деньги продавали настоящее пушистое чудо.