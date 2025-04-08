Стрелок из Sky Loft вышел из тюрьмы: как такое могло произойти

В результате стрельбы 1 человек погиб, еще 2 получили ранения

Голосеевский районный суд Киева изменил меру пресечения Дмитрию Рашевскому, известному как "Рашик", с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Мужчина подозревается в совершении умышленного убийства и злостного хулиганства во время конфликта в столичном ресторане Sky Loft в ноябре 2024 года. Соответствующее решение суда было принято 19 февраля 2025 года и уже прошло апелляцию.

По информации журналиста Виталия Губина, стрелок уже находится на свободе. "В самом начале января выпало общаться с одним довольно знаковым для определенных кругов человеком. Тогда он мне сказал, что герой замеса в Sky Loft вот-вот окажется на свободе. Через полтора месяца Дмитрий Рашевский вышел", — сообщил Губин.

Журналист Юрий Николов также прокомментировал ситуацию: "Господи, а мы жалуемся, что достаточно безобидных коррупционеров отпускают под залог. А тут боксер из криминала по пьяной лавочке из пистолета завалил обидчика насмерть в гостиничном кабаке в центре Киева — и его по просьбе строителей отпустили в СИЗО. Мол, он нужен на войне.

В защиту бывшего боксера выступили его собратья из элитного подразделения ГУР МО "Артан". Они показали, что командир взвода Рашевский проявил себя на фронте и "нужен в подразделении, нужен на войне". Судья Екатерина Плахотнюк, ссылаясь на прочность социальных связей Рашевского, его состояние здоровья и государственные поощрения, пришла к выводу об отсутствии оснований для дальнейшего содержания мужчины под стражей.

Напомним, что трагический инцидент произошел 23 ноября 2024 около 00:30 в отеле Sky Loft в Печерском районе Киева. Между несколькими компаниями мужчин возник конфликт, переросший в драку. Дмитрий Рашевский получил пистолет марки "Glock-17" и произвел несколько выстрелов, в результате чего один человек погиб на месте, а еще двое получили ранения.

Дмитрий Рашевский в прошлом был успешным спортсменом. В середине 2010-х он выиграл золото Кубка Европы и стал серебряным призером Чемпионата мира по тайскому боксу. Однако позже оставил спортивную карьеру. По данным портала "Антикор", в течение пяти лет его обвиняли в вымогательствах, похищениях, разбоях и других преступлениях.

После инцидента в "Sky Loft" официальные подозрения были выдвинуты не только Рашевскому и его приятелю Богдану Виказину, но и четырём жителям Одесщины и автогонщику-дрифтеру Тадею Мельничуку, которого, по имеющейся информации, до сих пор разыскивают.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в Киеве ночью произошла потасовка со стрельбой.