В Киеве в отеле застрелили мужчину: подозрение получили еще три человека (фото)

Фигурантам грозит до 4 лет лишения свободы

Столичные прокуроры сообщили о подозрении в хулиганстве еще трем участникам конфликта, который перерос в стрельбу со смертельным исходом. Сам инцидент произошел в ноябре 2024 года в киевском отеле Sky Loft.

Фигурантами дела оказались двое друзей погибшего мужчины и еще один посетитель заведения. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Киева.

Согласно материалам дела, в тот роковой вечер 28-летний и 31-летний жители Одесской области из хулиганских побуждений начали наносить удары другому мужчине, который отдыхал в заведении со своим другом-военнослужащим. Эти парни оказались друзьями мужчины, который был застрелен в отеле Sky Loft.

Кроме этого 23-летний киевлянин также вмешался в драку и неожиданно нанес военнослужащему один удар кулаком в челюсть, в результате чего мужчина упал на пол и потерял сознание.

Всем фигурантам дела сообщено о подозрении в хулиганстве. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Расследование по данному делу продолжается.

Напомним, 23 ноября в ресторане гостиницы Sky Loft в Киеве произошла стычка между двумя компаниями мужчин, которая переросла в стрельбу. В результате конфликта были ранены охранники заведения и гость, а один человек скончался от огнестрельного ранения.

Погибшим оказался одесский предприниматель Александр Каназирский. При себе у него нашли удостоверение сотрудника местного муниципального караула, а также огнестрельное оружие.

Стрелком же оказался спортсмен из Запорожья Дмитрий Рашевский, по прозвищу "Рашик". Он ранее "засветился" в ряде уголовных дел — его подозревают в вымогательстве, похищении, разбое, грабеже, угоне транспортного средства.

Известно, что Рашевский служит в штурмовой бригаде ВСУ, имеет УБД. На следующий день после инцидента он добровольно сдался полиции и сейчас находится под стражей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина расстрелял охранника парковки из-за замечания. Агрессивный мужчина совершил около пяти выстрелов в его сторону. Потерпевший получил ранения грудной клетки, живота и голени. Его на "скорой" доставили в больницу.