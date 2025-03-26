Киевский гангстер попал в голову мужчине: чем закончилась стрельба (фото)
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Пострадавший в тяжелом состоянии
Стрельба в Оболонском районе Киева произошла в среду, 26 марта. Неизвестный выстрелил в местного жителя, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба Киева. Стрелок был задержан, ему 52 года и он житель Киева.
По данным правоохранителей, событие могло произойти в 14:35 на улице Иорданской. Неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя и срылся с места происшествия.
Подробности
Сотрудники полиции обнаружили 48-летнего потерпевшего с ранениями головы, которого медики в тяжелом состоянии забрали в больницу. Во время осмотра происшествия правоохранители обнаружили стреляные гильзы.
В городе ввели спецоперацию, чтобы разыскать злоумышленника. Впоследствии полицейские обнаружили автомобиль нападавшего и задержали стрелка. Им оказался 52-летний киевлянин.
Напомним, что в Польше таксист стрелял в молодую украинку, потому что она пожаловалась на его поведение.
Ранее "Телеграф" писал, что в Сумской области суд вынес приговор мужчине, который разместил в социальной сети публикацию, направленную на разжигание религиозной розни.