Киевский гангстер попал в голову мужчине: чем закончилась стрельба (фото)

Пострадавший в тяжелом состоянии

Стрельба в Оболонском районе Киева произошла в среду, 26 марта. Неизвестный выстрелил в местного жителя, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Киева. Стрелок был задержан, ему 52 года и он житель Киева.

По данным правоохранителей, событие могло произойти в 14:35 на улице Иорданской. Неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя и срылся с места происшествия.

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Сотрудники полиции обнаружили 48-летнего потерпевшего с ранениями головы, которого медики в тяжелом состоянии забрали в больницу. Во время осмотра происшествия правоохранители обнаружили стреляные гильзы.

В городе ввели спецоперацию, чтобы разыскать злоумышленника. Впоследствии полицейские обнаружили автомобиль нападавшего и задержали стрелка. Им оказался 52-летний киевлянин.

Напомним, что в Польше таксист стрелял в молодую украинку, потому что она пожаловалась на его поведение.

Ранее "Телеграф" писал, что в Сумской области суд вынес приговор мужчине, который разместил в социальной сети публикацию, направленную на разжигание религиозной розни.