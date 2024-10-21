"Бухал перед тренировкой": в России футболист сломал челюсть одноклубнику

Драка футболистов произошла из-за алкоголя

Капитан футбольного клуба "Сибирь" Сергей Нарылков подрался с полузащитником команды Константином Поповым. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Сиб.фм. По информации подруги Попова, у хавбека перелом челюсти и сейчас он находится в тяжелом состоянии после операции.

Источник, связанный с футбольным клубом, подтвердил эту информацию, а также отметил, что в инциденте замешан алкоголь. Нарылков мог ударить своего одноклубника из-за страсти того к алкоголю.

"Есть версия, что он ударил его из-за того, что тот бухал. Капитану это не понравилось", — заявил собеседник.

Добавим, что Попов не собирается писать заявление на обидчика, так как внутри клуба "так не принято". Нарылков отказался от комментариев, заявив, что "он мужчина".

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за этого сборная РФ по футболу не смогла найти соперника на октябрьский сбор, правда, некоторые национальные команды все-таки согласились сыграть с РФ в футбол в ноябре.