Сколько полицейских воюют на фронте – в Нацполиции назвали цифру

Часть бойцов поддерживает подразделения ГПСУ на северной границе

Более 15 тысяч полицейских выполняют сейчас боевые задания по разным направлениям фронта. Всего же в Нацполиции Украины работает около 75 тысяч мужчин мобилизационного возраста.

Правоохранители выполняют задачи как в составе специально созданных подразделений, так и в пределах стрелковых батальонов. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

Среди новых штатных подразделений НПУ — бригада "Лють" и сводная бригада "Хижак", которые сейчас держат оборону на Торецком направлении. Также создано стрелковое подразделение КОРДа. Часть бойцов поддерживает подразделения ГНСУ на северной границе.

Также, по словам Фацевича, в каждом областном управлении Нацполиции сформированы стрелковые батальоны. Некоторые из них уже прошли обучение и слаживание, другие завершают подготовку перед отправкой на фронт.

Несмотря на значительное количество стражей порядка на передовой, полиция продолжает обеспечивать безопасность в тылу. На плечи полицейских легли дополнительные задачи: контроль соблюдения комендантского часа, охрана критической инфраструктуры, разминирование территорий, служба на блокпостах и эвакуация граждан. Также следственные подразделения документируют военные преступления, совершенные россиянами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия ударила баллистикой по полицейским в Харькове. Отмечается, что россияне применили две ракеты С-300.