Вместе с тем американский политик утверждает, что Путин не идиот, хотя "может быть злым"

Белый дом прокомментировал скандальное заявление конгрессвумен США Виктории Спартц, которая прожила в Украине более 20 лет. В пресс-релизе говорится, что The Telegraph написала заголовок, намеренно искажающий ее позицию, который был "использован пропагандистской машиной Зеленского".

Сама же Спартц заявила, что Украиной управляют "такие идиоты и мошенники, как Зеленский и его марионеточный парламент".

"Вчера британская газета The Telegraph опубликовала статью с заголовком, намеренно искажающим позицию конгрессвумен Спартц по Украине. Этот заголовок был "удобно" использован пропагандистской машиной Зеленского, чтобы очернить ее и президента Трампа и продолжить обвинять Соединенные Штаты в потере Зеленского и предательстве его страны", – говорится в заявлении Белого дома.

Также отмечается, что британское издание использовало кавычки, чтобы неверно процитировать то, чего Спартц никогда не говорила. После контактов с администрацией Трампа The Telegraph якобы удалило кавычки, но все равно оставило двоеточие, чтобы "сделать видимость этого ложного заявления".

Новое заявление Спартц не лучше прежнего

"Неудивительно, что британские СМИ столь же нечестны, как и американские основные СМИ, поэтому позвольте мне прояснить ситуацию. Я потратила огромное количество энергии, пытаясь помочь украинским военным победить в их жестокой борьбе с Россией. К сожалению, если вашей страной управляют такие идиоты и мошенники, как Зеленский и его марионеточный парламент, это проигранное дело", – заявила Спартц, пытаясь "разъяснить свою нынешнюю позицию по Украине".

Также она сказала, что президент России Владимир Путин "может быть злым, но он не идиот". По мнению скандальной конгрессвумен, Киев не в состоянии вернуть свои территории, но в то же время не может согласиться отдать их навсегда.

"Поэтому можно достичь только временного решения с помощью Соединенных Штатов, что даст каждой стороне некоторое время для перегруппировки. Конечный результат этой войны придется решать позже, а не только на поле боя", – заявила Спартц.

Скандальное интервью: что конгрессвумен сказала журналистам

В упомянутом интервью The Telegraph американский политик утверждала, что Украина должна согласиться на потерю части территорий и потребовать отставки президента Владимира Зеленского. По ее словам, она не видит вариантов того, как Украина может требовать контроля над своими землями, когда этому не способствует ситуация на фронте.

"Я просто не понимаю, как они (Украина – ред.) могут быть настроены на сохранение территорий. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело", — сказала она.

Конгрессвумен также призвала украинцев "проголосовать против своего лидера", добавив, что в случае повторной победы Зеленского на выборах, украинцы лишатся остальной территории страны.

Ранее мы рассказали, что Виктория Спартц до 5 лет жила в городе Носовка Нежинского района Черниговской области. Затем вместе с родителями она переехала в областной центр, где закончила лицей с золотой медалью.