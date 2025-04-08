Очереди, нервы, дефицит: почему продавщицы в СССР смотрели на всех волком

Недоброжелательность за прилавком была системным явлением

"Вас здесь не стояло", "без сдачи не беру", "что вам еще нужно?" – эти фразы хорошо помнит каждый, кто покупал продукты в СССР. Недоброжелательные продавщицы с вечно недовольным видом стали частью советской действительности.

Почему же люди, чья работа заключалась в обслуживании покупателей, были так грубы? Откуда взялась эта система, где клиент всегда неправ? "Телеграф" выяснил, почему злоба стала визитной карточкой советской торговли.

Не требующая улыбок система

В советской торговле продавщицам не нужно было привлекать покупателей или заботиться об их настроении. Дефицит товаров заставлял людей покупать все, что появлялось на полках, независимо от качества обслуживания.

Зарплата работниц прилавка не зависела от количества проданного. Они получали фиксированную сумму и не имели мотивации быть приветливыми. Даже жалобы в книге отзывов редко приводили к последствиям. Уволить продавщицу было сложно, а если это случалось, она легко устраивалась в другой магазин.

"Устроиться в торговлю" считалось настоящим успехом. Такие должности часто занимали благодаря личным связям. Продавцы имели доступ к дефицитным товарам, которые нередко оказывались "под прилавком" для "своих". Это создавало чувство власти над покупателями.

Нервы, очереди и вечный дефицит

Ежедневно продавщицы сталкивались с очередями недовольных людей, часами стоявших за килограммом колбасы или пакетом крупы. "Колбасы больше нет и не будет" – эту фразу они повторяли десятки раз в день, вызывая волну недовольства.

Советская система обслуживания с отдельными кассами для каждого отдела создавала дополнительные очереди и неразбериху. Один работник должен был обслуживать большое количество людей, что приводило к эмоциональному истощению.

Постоянные споры из-за качества товаров, веса, цены и места в очереди превращали рабочий день в сплошной стресс. После лет такой работы радушие исчезало, а его место занимала раздражительность.

Общая атмосфера дефицита и бытовые трудности тоже не способствовали доброжелательности. Продавцы, как и большинство советских граждан, стояли в тех же очередях после работы. Но на работе они оказывались "по другую сторону баррикад" и часто срывали накопившееся раздражение на покупателях.

Недоброжелательность за прилавком была не просто индивидуальной чертой отдельных работниц, а системным явлением. В мире, где покупатели зависели от продавцов, а не наоборот, улыбка и вежливость превращались в ненужную роскошь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему в СССР не было черных "Жигулей". Обычно покупатели вообще не имели возможности выбирать цвет автомобиля.