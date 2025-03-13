Энергетики призвали включать мощные электроприборы днем, а не ночью: в чем дело

Суммарная мощность импортируемых в Украину солнечных панелей в 2024 году – примерно вдвое больше, чем в 2023 году

В "Укрэнерго" призвали украинцев включать мощные электроприборы в светлое время суток. В компании объяснили, что из-за теплой погоды в энергосистеме возникает профицит электроэнергии в дневные часы, поэтому сейчас желательно пользоваться энергоемкими приборами именно днем.

С наступлением весны в Украине выросли объемы генерации из одного источника. Публикация появилась в Telegram-канале "Укрэнерго".

"С начала марта мы начали призывать к пользованию мощными электроприборами в дневные часы, хотя зимой – наоборот, советовали включать их ночью. Такие изменения произошли благодаря влиянию погодных факторов на ситуацию в энергосистеме. Прежде всего – из-за резкого роста объемов генерации на солнечных электростанциях", – пояснили в пресс-службе.

В "Укрэнерго" проинформировали, что суммарная мощность импортированных в Украину солнечных панелей в 2024 году – примерно вдвое больше, чем в 2023 году. Кроме того, теплая погода и работающее централизованное отопление в домах вызвали снижение уровня энергопотребления в дневное время, после утреннего пика потребления и перед вечерним, добавили в компании.

Напомним, уже через несколько месяцев часть украинцев вполне ощутит на себе груз тарифа на электроэнергию. Для тех, кто пользуется электроотоплением, цена имеет льготную часть. Уже с 1 мая ситуация изменится – льготного тарифа больше не будет.