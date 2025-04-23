США лучше поняли Россию? Рубио пригрозил Украине более жесткими условиями

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после возобновления двусторонних контактов с Москвой Вашингтон получил лучшее понимание позиции России по поводу войны в Украине. В то же время он подчеркнул, что этот конфликт не имеет военного разрешения и может оказаться непригодным для мирного урегулирования, если стороны не сблизят свои подходы.

Об этом Рубио сказал в интервью Honestly with Bari Weiss на платформе The Free Press. По его словам, Соединенные Штаты впервые за три года провели непосредственные переговоры с представителями России, что позволило получить более четкое представление о ее видении ситуации.

"Россия не собирается просто захватить Украину и взять всю страну, а Украина не способна оттеснить российские войска на позиции до 2014 года. Поэтому мы должны честно признать: у этой войны нет военного решения", — сказал Рубио.

Он отметил, что США сейчас пытаются выяснить, насколько близки подходы обеих сторон.

"Мы должны понять, хотя бы ли они в пределах одного района — или в совсем других "почтовых индексах". Если позиции настолько отличаются, тогда надо честно сказать: мира сейчас не будет", — добавил он.

Рубио также признал, что американская сторона уже вложила значительные ресурсы на самом высоком уровне, чтобы продвинуть мирный процесс, и готова делать это дальше – но только при условии, что существует реалистичный путь вперед.

"Если в какой-то момент станет ясно, что стороны слишком далеко друг от друга и не происходит никакого сближения, нам придется обратить внимание на другие важные глобальные приоритеты. Это не наша война. Мы ее не начинали. Мы пытаемся помочь ее завершить", – заявил госсекретарь.

В то же время он выразил осторожный оптимизм и надежду, что прогресс все же возможен.

"Мы должны оставаться открытыми к любым шагам, которые могут приблизить стороны. Но, в конце концов, это не наше решение. Это должны решить Россия и Украина. Если они не готовы двигаться навстречу, мир останется недостижимым", — подытожил Рубио.

Напомним, ранее "Телеграф" мирные переговоры, запланированные в Лондоне на 23 апреля, были отменены. Решение было принято после того, как Украина передала европейским партнерам документ, в котором четко указано: обсуждение территориальных вопросов возможно только после полного и безусловного прекращения огня.