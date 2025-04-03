Нужны миллиарды долларов. Следующий отопительный сезон в Украине под угрозой

Повышение тарифов на газ для населения неизбежно

Украина стоит перед серьезной угрозой для следующего отопительного сезона, поскольку необходимо найти около 2 млрд евро (90 млрд гривен) для закупки газа. Если нужные средства не будут привлечены, существует большой риск для стабильного теплообеспечения в дальнейшем.

Как сообщил глава подкомитета по вопросам развития конкуренции на энергетических рынках энергокомитета Рады Максим Хлапук "Forbes Ukraine", "Нафтогаз" сейчас активно привлекает финансирование.

Текущая ситуация

"Нафтогаз" уже получил часть из 2 млрд евро с помощью гранта от правительства Норвегии на 140 млн евро и ссуду от ЕБРР на 270 млн евро.

Также планируется получить кредит на сумму 500 млн евро от Европейского инвестиционного банка, но из-за ограничения суверенных гарантий эта задача усложняется.

По состоянию на данный момент компания закупила значительные объемы газа, но этого недостаточно для стабильного обеспечения потребностей на следующий отопительный сезон. "Нафтогаз" также рассматривает варианты привлечения еще 100 млн долларов из-за рефинансирования от Национального банка Украины, но для этого нужно согласование МВФ.

"Это практически нереально", — прокомментировал источник в украинском правительстве.

Другие варианты, такие как выпуск облигаций, маловероятны, поскольку "Нафтогаз" недавно вышел из технического дефолта.

По информации правительства, финансовая ситуация "Нафтогаза" остается ограниченной.

""Нафтогаз" — не банкрот , но и не шикует", — прокомментировал осведомленный источник.

Повышение тарифов на газ

Если не будут найдены необходимые средства, следующий отопительный сезон может быть под большим риском. Кроме того, повышение тарифов на газ для населения неизбежно, однако вряд ли состоится до выборов из-за политических факторов.

Сейчас газ для украинцев поставляется по фиксированной цене 7,96 гривен за кубометр, что почти вдвое дешевле рыночной цены в начале апреля (15 гривен за кубометр).

Правительство пытается снизить груз на "Нафтогаз", повысив тарифы для производителей тепла, а также обязать "Укрнафту" продавать газ исключительно населению через "Нафтогаз" по льготным ценам. Однако этого может быть недостаточно для стабильного функционирования газовой системы в следующем сезоне.

Где взять деньги

Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") объяснил, что украинским властям придется срочно искать средства на газ.

"Деньги мы эти просим, в частности, у партнеров. А они вежливо спрашивают: "А если у вас такая ситуация, вы точно хотите сейчас миллиард своих денег на атомный российский хлам в Болгарии потратить?", — добавил Железняк.

Ранее "Телеграф" сообщал, могут ли поднять цены на газ для украинцев из-за сложной ситуации с импортом. Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что стране пришлось покупать топливо по более высоким ценам.