Возможно, Герасимову и правда удалось обвести Путина вокруг пальца

Вытеснение Россией украинских войск из Курской области завершает крупнейшее вторжение на территорию страны со времен Второй мировой войны, устраняя еще одно препятствие на пути к мирному соглашению.

Москва не хотела заключать мир, в то время как на российской территории присутствовало такое количество вражеских войск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Два российских источника сообщили агентству на условиях анонимности, что урегулирование войны в то время, когда украинские войска находятся в Курске, неприемлемо для Кремля.

"На следующий день после того, как Москва объявила о завершении Курской операции, президент Владимир Путин объявил об одностороннем трехдневном прекращении огня в ознаменование 80-й годовщины Победы Советского Союза и его союзников во Второй мировой войне", – говорится в публикации.

В материале отмечается, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Путину о полном очищении Курска, когда последние украинские подразделения были якобы выбиты из деревни Горналь у границы. Также он похвалил северокорейские войска, которые принимали в этом активное участие.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Между тем в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли заявление Кремля о том, что в Курской области больше нет украинских войск.

"Сообщения представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности", – ответила пресс-служба в субботу, 26 апреля.

Также в Генштабе проинформировали, что продолжаются активные действия наших войск в определенных районах Белгородской области.

Согласно сводке Генштаба по состоянию на 16:00 28 апреля, на Курском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений, три из них продолжаются. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросил 14 КАБ и совершил 164 артиллерийских обстрела, в том числе один из РСЗО.

Напомним, количество боев на фронте за предыдущие сутки вновь превысило 120, даже несмотря на громкий шум о приближении прекращения огня. Основным направлением для россиян остается Покровское, где произошло более 40 боевых столкновений, еще по 20 зафиксировано на Лиманском и Курском.