Трехдневное "перемирие" Путина – подарок Трампу? В какую игру играет Кремль – NYT

Путин не готов прекращать боевые действия без получения серьезных уступок

Россия объявила о трехдневном "перемирии" на территории Украины, что многие расценивают как попытку угодить Дональду Трампу. Российский лидер заявил о готовности к мирным переговорам, но в то же время выдвинул условия, выгодные только России.

Такой шаг выглядит как попытка произвести впечатление на президента США без подлинного желания остановить войну. Об этом говорится в материале The New York Times.

В заявлении Кремля отмечено, что Россия готова к "мирным переговорам без предварительных условий". Однако там же указано, что эти переговоры должны быть "направлены на устранение коренных причин украинского кризиса" – формулировку, которая скрывает масштабные требования Путина по отношению к Украине и Европе в целом.

Российские аналитики и лица из близкого окружения Кремля утверждают, что Путин не готов прекращать боевые действия без серьезных уступок, пишет издание. Его требования выходят за рамки территориальных претензий и включают ограничение военных возможностей Украины и запрет на ее вступление в НАТО.

Дональд Трамп ранее уже выразил сомнения в намерениях Кремля. "У Путина не было никакой причины обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки за последние несколько дней", — написал американский президент в своей сети TruthSocial после встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане.

Трамп предположил, что заявления о "миротворчестве" Кремля сделаны лишь для того, чтобы задобрить его, и пригрозил России "банковскими" и "вторичными санкциями", которые должны заставить Путина закончить войну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, о настоящей цели российского перемирия — эксперт рассказал, что на самом деле скрывается за "инициативой" Путина. Во время таких "перемирий" россияне активно готовятся к новым атакам.