В Москве завыли сирены воздушной тревоги: опасность объявили одновременно в нескольких районах (видео)

Пояснений от российских властей пока нет

В ряде районов Москвы в понедельник, 28 апреля, было зафиксировано включение сигнала воздушной тревоги. Сирены сработали одновременно в разных частях города, что вызвало беспокойство среди жителей российской столицы, которые сразу начали записывать видео.

Об этом сообщают местные паблики, которые и публикуют кадры из города. Там отмечают, что на данный момент нет официальных объяснений от властей Москвы или экстренных служб по поводу включения тревожных сигналов. Неизвестно также, проводились ли какие-либо плановые учения или ситуация имела другой характер.

В настоящее время никакой информации о чрезвычайных происшествиях в Москве не зафиксировано. Не сообщается также, насколько долгой была тревога или сирена звучит до сих пор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в столице Уругвая, Монтевидео, вечером 26 апреля произошел пожар в здании российского посольства. По предварительной информации, возгорание возникло при проведении работ по установке кондиционера. А 23 апреля пожар разразился в самом центре российской столицы — тогда возле известной "Москва-сити" раздался взрыв.