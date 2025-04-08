Это самый старый памятник Киева и он не на Владимирской горке: где его можно увидеть (фото)

Тайны киевской Колонны Магдебургского права от крещения Руси к настоящему

Колонна Магдебургского права, расположенная на Набережном шоссе в Киеве, является одним из древнейших монументов города. Он установлен в 1802 году в честь возвращения Киеву Магдебургского права.

Этот памятник не только имеет историческое значение, но остается символом самоуправления и городской автономии. Вот что "Телеграф" выяснил об этом.

Авторство памятника

Традиционно авторство приписывается архитектору Андрею Меленскому, занимавшему должность городского архитектора Киева с 1799 года. Однако документально это не подтверждено. В архивах был найден чертеж фасада и план памятника с подписью Меленского, но это фиксационный, а не проектный чертеж.

Есть предположение, что автором проекта мог быть Алексей Эльдезин, киевский губернский архитектор с 1798 года. Пока отсутствуют проектные материалы или другие правдивые первоначальные документы, вопрос авторства остается открытым.

История и значение места

Место расположения памятника имеет важное значение для православия. Считается, что здесь, где когда-то протекал Крещатицкий источник, произошло крещение двенадцати сыновей князя Владимира и киевлян в 988 году. Возможно, на этом месте стояла Турова божница, первая церковь, построенная князем Владимиром.

В 1684 году к источнику был проложен мост и установлена деревянная часовня. В 1802 году на месте часовни построен памятник в честь святого Владимира и Крещения, а также в честь Магдебургского права, дарованного Киеву еще во времена Великого княжества Литовского.

Архитектурные особенности и перестройки

Памятник представлял собой колонну тосканского ордера с позолоченным завершением посредством государства с крестом. В основе колонны находился восьмигранный бассейн с фонтаном, питавшийся водой из источника. В 40-х годах XIX века, в связи со строительством первого стационарного моста, были упорядочены подъездные пути и осуществлены земляные работы, которые привели к изменениям в развитии местности.

В декабре 2023 года были завершены реставрационные работы на памятнике, направленные на защиту и сохранение этого уникального памятника архитектуры национального значения. Эти мероприятия подчеркивают важность сохранения культурного наследия Киева.

Современное значение

Сегодня памятник Магдебургскому праву остается символом самоуправления и городской автономии, напоминая о важности участия граждан в местном управлении и развитии города. Его высота составляет 23 метра, и расположен на живописных склонах Днепра, у подножия Владимирской горки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Киеве стояли памятники Сталину и как они выглядели. Памятники и бюсты устанавливали в большинстве городов СССР, а после 1945 года – и в городах Восточной Европы.