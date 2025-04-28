Радует посетителей уже 60 лет: история и современность "нового" ботанического сада в Киеве

Основанный на исторических землях Зверинца сад пережил войны, катастрофы и возрождение, чтобы стать одним из крупнейших ботанических садов Европы и любимым местом отдыха киевлян.

Национальный ботанический сад имени Николая Михайловича Гришко – это особый уголок природы в Киеве, сочетающий богатейшую историю, научные достижения и неповторимую красоту флоры. В этом году сад отмечает более 90 лет от своего основания, а 29 мая 2024 праздновал 60-летие официального открытия для публики.

Это уникальное место, где наука, история и природа создают уникальный симбиоз. Он ежегодно привлекает тысячи посетителей своими цветущими коллекциями, живописными ландшафтами и интересными уголками.

Исторический контекст и становление сада

Идея создания ботанического сада в столице Украины возникла еще в 1918 году, когда была основана Украинская академия наук. Выдающейся фигурой в этом деле стал ботаник Владимир Липский, разработавший концепцию будущего сада. Сначала планировалось разместить его в Голосеевском лесу, но впоследствии избрали участок в историческом районе Зверинец — месте с богатой историей, уходящей от времен Киевской Руси.

Зверинец известен не только как княжеское охотничье угодье XI века, но и как место одной из величайших техногенных катастроф Киева. 6 июня 1918 года здесь взорвались артиллерийские склады с более чем двумя миллионами боеприпасов, что повлекло за собой разрушение сотен зданий и гибель сотен людей. Эта трагедия оставила глубокий след в истории города.

Первые работы по созданию ботанического сада начались в 1935 году по инициативе академика Александра Фомина, мечтавшего о современном научном центре. К началу Второй мировой войны здесь уже насчитывалось более тысячи видов растений, но война нанесла саду значительный ущерб. Восстановление началось после освобождения Киева в 1944 году, когда директором стал академик Николай Гришко — человек,оказавшийся настоящим вдохновителем и символом сада.

29 мая 1964 года ботанический сад имени Гришко открыл свои двери для посетителей. Это событие собрало тысячи гостей и стало выдающимся в истории столицы. С тех пор сад превратился в один из самых больших в Европе, занимая площадь около 130 гектаров и сохраняя более 10 тысяч видов растений со всего мира.

Уникальные локации и достопримечательности

Ботанический сад — это не только научный центр, но и место, где гармонично сочетаются природа, искусство и история. Среди самых известных его частей — Горный сад, созданный из 250 гранитных валунов, Березовая роща, а также легендарный Сад сирени, который является одним из самых больших в мире. Засаженный в 1948 году, Сирингарий насчитывает более 1500 кустов 21 вида сирени, что весной превращает территорию в настоящую цветущую сказку.

На территории сада сохранились остатки Зверинецкой крепости — земляной вал, который сегодня служит смотровой площадкой с панорамным видом на город. Здесь также растут памятные дубы, высаженные в честь открытия сада, а многочисленные искусственные водоемы, зеленые лабиринты, ароматные сады и оранжереи создают неповторимую атмосферу.

Научный и культурный вклад

Национальный ботанический сад имени Гришко является важным центром исследований, где изучают, хранят и акклиматизируют растения из разных уголков планеты. Здесь регулярно проводятся образовательные мероприятия, выставки, фестивали науки и благотворительные акции, способствующие популяризации ботаники среди широкой аудитории.

Ботанический сад работает каждый день: с мая по август с 8:30 до 21:00, с сентября по апрель – до сумерек, с отдельным графиком для оранжерейного комплекса. Стоимость билетов: для взрослых и студентов – 150 грн, для школьников – 100 грн, для детей до 6 лет и льготников – бесплатно.

Добраться до Национального ботанического сада имени М.М. Гришко очень удобно общественным транспортом: от станции метро "Печерская" нужно сесть на автобус №62 или троллейбус №14 и доехать до конечной остановки "Ботанический сад". Адрес сада – ул. Садово-Ботаническая, 1.

Ботанический сад имени Николая Гришко – это не просто зеленая зона Киева, а символ возрождения, науки и красоты. Его история тесно переплетается с судьбой города, трагедиями и победами, а сегодня остается любимым местом отдыха для киевлян и гостей столицы, где каждый может почувствовать гармонию природы и человеческого творчества.

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