Почему в Украине стало намного больше нелегального оружия: в полиции объяснили и назвали цифры

Много оружия и боеприпасов оставили после себя россияне на деоккупированных территориях

В Украине в последние годы стало значительно больше нелегального оружия. А вместе с ним возросло и количество связанных с ним преступлений.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов в Facebook. Он отметил, что сейчас ведется работа по противодействию нелегальному обороту оружия.

"Увеличение количества оружия в обращении, в том числе трофейного, оставленного оккупантами на деоккупированных ВСУ территориях, повлекло за собой увеличение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и его использованием", — написал он.

В качестве примера он привел некоторые цифры:

в 2021 году было изъято 156 единиц автоматического оружия, а в 2022 — 1581 единицу, то есть в 10 раз больше;

в 2021 году было изъято 3236 гранат, а с начала 2025 — 4560 штук;

в 2021 году было задокументировано 198 фактов незаконного сбыта оружия, а в 2024 — 981.

"Только за 2024 год расследованы и направлены в суд обвинительные акты в отношении 13 организованных преступных групп торговцев оружием", — добавил он.

Как сообщалось ранее, на днях в Каменском пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата. К счастью никто не пострадал.