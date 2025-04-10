Зима ворвется в Украину со снегом и метелью, какой будет температура

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Погода в Украине снова может ухудшиться 10 апреля. В большинстве областей ожидается снег и метели.

Об этом говорит синоптики Наталья Диденко. Она рассказала, где ждать плохой погоды.

Погода в Украине на 10 апреля

Итак, по прогнозам синоптика, 10 апреля очередные атмосферные фронты вместе с холодным воздухом обусловят в большинстве областей Украины снег, сильный ветер и кратковременные вьюги.

В восточных областях и в Днепропетровской области ожидается дождь и мокрый снег. Ситуация на дорогах может осложниться, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными.

Ближайшей ночью, по ее данным, в Украине ожидаются заморозки 0…-4 градуса. Завтра днем температура воздуха составит на севере +1…+4 градуса, на западе +3…+7 градусов, в центральных областях +2…+6, на Днепропетровщине +5…+8 градусов, в южной части +5…+9, в Одесской области +4…+6 градусов, а в восточных областях будет теплее всего, +5…+10.

"Ветер в Украине будет преобладать северных направлений, только в восточных областях — юго-западное, порывистое, иногда штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Будьте осторожны под билбордами, не становитесь близко под старыми ветвистыми деревьями", — предупредила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

По прогнозу Натальи Диденко, в четверг, 10 апреля, в Киеве ожидается мокрый снег. На дорогах и тротуарах образуется каша, будет скользко. Ветер в столице будет порывистый.

"В ближайшую ночь в столице заморозки 0…-2 градуса, днем в четверг +1…+3 градуса", — спрогнозировала она.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за морозов в Украине фруктовые деревья может поразить опасный грибок, который убивает их.