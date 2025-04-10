Без военного билета – никак? Какие документы нужны мужчинам для выезда за границу

Только некоторые категории украинцев могут выехать из Украины

Во время военного положения для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действует ограничение на выезд за границу. В то же время существуют четко определенные исключения, при которых некоторые категории граждан все же могут выехать из страны.

"Телеграф" рассказывает, что мужчины для пересечения государственной границы должны иметь при себе военно-учетные документы. Чтобы воспользоваться правом на выезд, они должны предоставить подтверждение принадлежности к определенной категории.

Это могут быть:

Документы, подтверждающие непригодность к военной службе по состоянию здоровья (так называемый "белый билет"). Владельцы таких документов могут выезжать за границу, если они сняты с воинского учета.

Документы ,которые подтверждают наличие трех и более детей младше 18 лет.

Документы, которые подтверждают определённую отсрочку от мобилизации.

Документы, подтверждающие постоянное жительство за границей или наличие разрешения на постоянное жительство в другой стране.

Однако наличие только этих документов больше не гарантирует пересечение границы. С лета 2024 года пограничники имеют право требовать также:

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

документ об увольнении или отсрочке от службы;

медицинские документы о непригодности.

В случае отсутствия военного билета или одной из необходимых бумаг, даже если человек формально подпадает под исключения, его не выпустят из Украины. Поэтому важно предварительно подготовить все необходимые документы и проверить их актуальность.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин может выехать из Украины в апреле. Не только люди с отсрочкой могут пересечь границу.