Как мужчине выехать из Украины в апреле: законные основания

Не только люди с отсрочкой могут пересечь границу

Во время военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за границу. Однако некоторые граждане могут выехать из страны.

"Телеграф" рассказывает, кто имеет законные основания для пересечения государственной границы. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №57, выезд за границу разрешен следующим категориям военнообязанных:

мужчины с инвалидностью любой группы;

многодетные родители (трое и более детей в возрасте до 18 лет);

опекуны и наблюдатели лиц с инвалидностью I или II группы;

родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;

граждане, которые исключены из воинского учета из-за состояния здоровья;

мужчины, чьи родственники погибли на войне или пропали без вести.

Работники критических сфер и специалисты:

водители, которые перевозят гуманитарные грузы или работают в международных перевозках;

железнодорожники, которые обеспечивают работу железнодорожного транспорта;

дипломаты и их семьи, откомандированные за границу;

спортсмены и тренеры, которые участвуют в международных соревнованиях;

моряки, авиационный персонал, работающие на международных маршрутах;

граждане, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующие документы.

Студенты и педагоги:

украинцы, которые обучаются в иностранных вузах и имеют подтвержденные документы;

курсанты и студенты авиационных школ для прохождения летной подготовки;

участники международных программ образовательной академической мобильности.

Какие документы нужны для выезда

Чтобы подтвердить право на выезд, необходимо иметь соответствующие документы:

справка МСЭК (медико-социальной экспертизы) для лиц с инвалидностью;

свидетельства о рождении детей и решении суда об опеке;

справки о снятии с военного учета;

документы об обучении или участии в спортивных соревнованиях;

разрешения на международные гуманитарные перевозки.

Следует подчеркнуть, что рабочая виза не является подтверждением постоянного проживания за границей.

Ранее "Телеграф" писал, что Правительство расширило перечень категорий украинцев, которым разрешен выезд за границу. Касается это родственников военнослужащих.