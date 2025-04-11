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Как родным пропавших без вести военных получить отсрочку от мобилизации

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Военная служба
Военная служба. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юристы объяснили, какие документы нужно собрать

В Украине упростили процедуру получения отсрочки от мобилизации для тех, чьи близкие родственники пропали без вести во время боевых действий. Теперь, чтобы подтвердить свое право, больше не нужно обращаться в суд.

Для этого будет достаточно выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести. Об этом рассказали юристы системы бесплатной правовой помощи.

Право на отсрочку имеют:

  • люди, у которых пропали без вести во время военного положения близкие родственники (жена, муж, дети, родители, братья или сестры);
  • родители или опекуны детей до 18 лет, если другой родитель пропал без вести.

Что изменилось

Раньше нужно было ждать решения суда о признании человека пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Теперь этот процесс значительно упростили — достаточно подать запрос и получить выписку из соответствующего реестра.

Чтобы получить подъемник, нужно:

  1. Написать запрос в любой форме.
  2. Добавить копию паспорта.
  3. Предоставить документы, которые подтверждают родственные связи с пропавшим лицом.

Куда отправить документы

Документы можно подать двумя способами:

  • Почтовый адрес: ул. Богомольца, 10, г. Киев, 01601
  • Электронная почта: pgmia@mvs.gov.ua

Напомним, что родственники пропавших без вести или погибших военных, а также Героев Украины Революции Достоинства получают отсрочку на время действия соответствующих оснований.

Автоматическое продление отсрочки предусмотрено только для отдельных категорий, не входящих в вышеперечисленные. В таких случаях новая дата появится в реестре без необходимости личных обращений.

В то же время всем другим военнообязанным после окончания срока действующей отсрочки нужно будет подавать новое заявление и документы для его переоформления.

Ранее "Телеграф" писал, кто может оформить отсрочку от мобилизации в "Резерв+". Есть всего три основания, по которым можно подать запрос в приложении.

Теги:
#Мобилизация #отсрочка #Пропавшие безвести