Как родным пропавших без вести военных получить отсрочку от мобилизации

Юристы объяснили, какие документы нужно собрать

В Украине упростили процедуру получения отсрочки от мобилизации для тех, чьи близкие родственники пропали без вести во время боевых действий. Теперь, чтобы подтвердить свое право, больше не нужно обращаться в суд.

Для этого будет достаточно выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести. Об этом рассказали юристы системы бесплатной правовой помощи.

Право на отсрочку имеют:

люди, у которых пропали без вести во время военного положения близкие родственники (жена, муж, дети, родители, братья или сестры);

родители или опекуны детей до 18 лет, если другой родитель пропал без вести.

Что изменилось

Раньше нужно было ждать решения суда о признании человека пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Теперь этот процесс значительно упростили — достаточно подать запрос и получить выписку из соответствующего реестра.

Чтобы получить подъемник, нужно:

Написать запрос в любой форме. Добавить копию паспорта. Предоставить документы, которые подтверждают родственные связи с пропавшим лицом.

Куда отправить документы

Документы можно подать двумя способами:

Почтовый адрес: ул. Богомольца, 10, г. Киев, 01601

Электронная почта: pgmia@mvs.gov.ua

Напомним, что родственники пропавших без вести или погибших военных, а также Героев Украины Революции Достоинства получают отсрочку на время действия соответствующих оснований.

Автоматическое продление отсрочки предусмотрено только для отдельных категорий, не входящих в вышеперечисленные. В таких случаях новая дата появится в реестре без необходимости личных обращений.

В то же время всем другим военнообязанным после окончания срока действующей отсрочки нужно будет подавать новое заявление и документы для его переоформления.

Ранее "Телеграф" писал, кто может оформить отсрочку от мобилизации в "Резерв+". Есть всего три основания, по которым можно подать запрос в приложении.