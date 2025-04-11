Как родным пропавших без вести военных получить отсрочку от мобилизации
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Юристы объяснили, какие документы нужно собрать
В Украине упростили процедуру получения отсрочки от мобилизации для тех, чьи близкие родственники пропали без вести во время боевых действий. Теперь, чтобы подтвердить свое право, больше не нужно обращаться в суд.
Для этого будет достаточно выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести. Об этом рассказали юристы системы бесплатной правовой помощи.
Право на отсрочку имеют:
- люди, у которых пропали без вести во время военного положения близкие родственники (жена, муж, дети, родители, братья или сестры);
- родители или опекуны детей до 18 лет, если другой родитель пропал без вести.
Что изменилось
Раньше нужно было ждать решения суда о признании человека пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Теперь этот процесс значительно упростили — достаточно подать запрос и получить выписку из соответствующего реестра.
Чтобы получить подъемник, нужно:
- Написать запрос в любой форме.
- Добавить копию паспорта.
- Предоставить документы, которые подтверждают родственные связи с пропавшим лицом.
Куда отправить документы
Документы можно подать двумя способами:
- Почтовый адрес: ул. Богомольца, 10, г. Киев, 01601
- Электронная почта: pgmia@mvs.gov.ua
Напомним, что родственники пропавших без вести или погибших военных, а также Героев Украины Революции Достоинства получают отсрочку на время действия соответствующих оснований.
Автоматическое продление отсрочки предусмотрено только для отдельных категорий, не входящих в вышеперечисленные. В таких случаях новая дата появится в реестре без необходимости личных обращений.
В то же время всем другим военнообязанным после окончания срока действующей отсрочки нужно будет подавать новое заявление и документы для его переоформления.
Ранее "Телеграф" писал, кто может оформить отсрочку от мобилизации в "Резерв+". Есть всего три основания, по которым можно подать запрос в приложении.