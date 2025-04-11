Як рідним зниклих безвісти військових отримати відстрочку від мобілізації

Юристи пояснили, які документи потрібно зібрати

В Україні спростили процедуру отримання відстрочки від мобілізації для тих, чиї близькі родичі зникли безвісти під час бойових дій. Тепер, щоб підтвердити своє право, більше не потрібно звертатися до суду.

Для цього буде достатньо витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти. Про це розповіли юристи системи безоплатної правової допомоги.

Право на відстрочку мають:

люди, у яких зникли безвісти під час воєнного стану близькі родичі (дружина, чоловік, діти, батьки, брати або сестри);

батьки або опікуни дітей до 18 років, якщо інший з батьків зник безвісти.

Що змінилося

Раніше потрібно було чекати на рішення суду про визнання людини зниклою безвісти за особливих обставин. Тепер цей процес значно спростили — достатньо подати запит і отримати витяг з відповідного реєстру.

Щоб отримати витяг, потрібно:

Написати запит у довільній формі. Додати копію паспорта. Надати документи, які підтверджують родинні зв’язки зі зниклою особою.

Куди надіслати документи

Документи можна подати двома способами:

Поштова адреса: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601

Електронна пошта: pgmia@mvs.gov.ua

Нагадуємо, що родичі зниклих безвісти або загиблих військових, а також Героїв України Революції Гідності отримують відстрочку на час дії відповідних підстав.

Автоматичне продовження відстрочки передбачене лише для окремих категорій, що не входять до перерахованих вище. У таких випадках нова дата з’явиться в реєстрі без необхідності особистих звернень.

Натомість усім іншим військовозобов’язаним після завершення строку чинної відстрочки потрібно буде подавати нову заяву та документи для її переоформлення.

Раніше "Телеграф" писав, хто може оформити відстрочку від мобілізації в "Резерв+". Є всього три підстави, за якими можна подати запит у застосунку.