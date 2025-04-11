С представителем США и интересными новостями для Украины: стартовало очередное заседание "Рамштайна"

Германия и Британия впервые совместно возглавят встречу "Рамштайна"

11 апреля 2025 г. в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится историческая встреча Украинской контактной группы по вопросам обороны ( формат "Рамштайн "), которая впервые пройдет под совместным председательством министров обороны Германии Бориса Писториуса и Великобритании Джона Гили.

На встрече, где ожидается присутствие Президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны США Хегсета, около 40 стран будут обсуждать дальнейшую военную поддержку Украины. Об этом сообщили "Телеграфу" в пресс-команде немецкой делегации НАТО.

Ключевой новостью стало создание девятой коалиции сил и средств – по электромагнитной борьбе (ЭБ). Эта инициатива Германии вместе с 10 странами-партнерами направлена на усиление украинских возможностей в сфере защиты собственной связи, разведки, борьбы с дронами и повышения эффективности систем вооружения.

Германия также анонсировала выделение более 11 миллиардов евро в дополнительную военную поддержку Украины до 2029 года. В краткосрочной перспективе (2025) Украина получит значительный пакет вооружений, включая 4 системы ПВО IRIS-T с ракетами, разведывательные дроны, боевые машины Marder, танки Leopard 1A5, артиллерийские системы и около 500 000 артиллерийских боеприпасов.

"Нам нужна сильная в военном плане Украина. Только тогда переговорный процесс может привести к долговременному и справедливому мирному решению", — подчеркнул Борис Писториус.

Ранее "Телеграф" писал, что новая встреча в формате "Рамштайн" будет необычной. Теперь большее лидерство в проведении встреч берут европейские страны.