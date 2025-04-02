Сократят ли комендантский час на Пасху. В КМВА поделились планами

Это будет четвертое Воскресение Христово, которое украинцы празднуют во время полномасштабной войны

Пасху в 2025 году христиане восточного и западного обрядов будут праздновать в один день — 20 апреля. Традиционно в этот день верующие собираются на ночную литургию, которая продолжается до утра. Но из-за войны войны, которую Россия ведет против Украины, по ночам действует комендантский час.

В частности, в Киеве в Пасху комендантский час не будут сокращать, ограничения будут действовать в обычном режиме — с полуночи до 5 утра. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на КМВА.

"Режим комендантского часа в связи с Пасхальными, а также другими праздничными, памятными днями — не пересматривается. Дополнительно сообщаем, что в предыдущие годы на Пасху, Рождество Христово, а также другие праздничные дни, сопровождающиеся церковной службой в ночной период, действие комендантского часа не прекращалось. Следовательно, ограничения, касающиеся комендантского часа, будут действовать", — отметили в администрации.

Комендантский час в Киеве

Ограничения действуют с 00:00 до 5:00, в том числе в праздничные и выходные дни. Во время комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в публичных местах. Также нельзя перемещаться транспортом без особых пропусков.

Нарушение комендантского часа в Украине карается штрафом от 170 до 510 гривен. В случае повторного нарушения за год сумма удваивается. Кроме того, могут назначить исправительные работы или административный арест на срок до 15 суток.

Однако чаще всего нарушители получают только предупреждение от правоохранителей. В отдельных случаях человека могут доставить в участок, где он ждет завершения комендантского часа.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских обычаях на Пасху, которые уничтожила советская власть. История этого праздника в советские времена – это борьба не только за веру, но и за сохранение национальной идентичности.