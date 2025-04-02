В Киеве вспыхнул пожар в здании известного ресторана (видео)

К счастью, пострадавших нет

В центре Киева возле Дворца "Украина" вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают о густом дыме, что поднимаюет над городом.

"Телеграф" сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева, что возгорание произошло на улице Большие Васильковские на первом этаже жилого дома. В частности, задымление в общепите.

Как отмечают в пресс-службе, площадь пожара небольшая — около 5 квадратных метров. Спасатели уже работают на месте.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины пожара уточняются.

Местные телеграм-каналы публикуют видео с места происшествия и пишут, что пожар произошел в турецком ресторане "Ottoman". По информации пабликов, загорелись вытяжки на крыше многоэтажки.

Напомним, недавно вблизи центра Киева произошел масштабный пожар. Дым от нее можно увидеть в сотне метров.

По данным спасателей, пожар вспыхнул на улице Макаровской, что в Шевченковском районе города. Загорелось дом, пламя раскинулось на территории около 100 метров. Три бригады пожарных ликвидировали возгорание.

Ранее "Телеграф" писал, что около тысячи пожаров произошло на Киевщине с начала года. Впрочем, очень малая часть из них возникла из-за преднамеренного поджога, рассказали в ГСЧС.