В Киеве вспыхнул пожар в здании известного ресторана (видео)
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К счастью, пострадавших нет
В центре Киева возле Дворца "Украина" вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают о густом дыме, что поднимаюет над городом.
"Телеграф" сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева, что возгорание произошло на улице Большие Васильковские на первом этаже жилого дома. В частности, задымление в общепите.
Как отмечают в пресс-службе, площадь пожара небольшая — около 5 квадратных метров. Спасатели уже работают на месте.
По предварительной информации, пострадавших нет. Причины пожара уточняются.
Местные телеграм-каналы публикуют видео с места происшествия и пишут, что пожар произошел в турецком ресторане "Ottoman". По информации пабликов, загорелись вытяжки на крыше многоэтажки.
Напомним, недавно вблизи центра Киева произошел масштабный пожар. Дым от нее можно увидеть в сотне метров.
По данным спасателей, пожар вспыхнул на улице Макаровской, что в Шевченковском районе города. Загорелось дом, пламя раскинулось на территории около 100 метров. Три бригады пожарных ликвидировали возгорание.
Ранее "Телеграф" писал, что около тысячи пожаров произошло на Киевщине с начала года. Впрочем, очень малая часть из них возникла из-за преднамеренного поджога, рассказали в ГСЧС.