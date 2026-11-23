При выборе отделки важно учитывать размер комнаты и её освещение

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По прогнозам, в 2027 году гладкие однотонные стены уступят место сочетанию нескольких материалов на одной поверхности. Дерево, камень и фактурная штукатурка сделают интерьер теплее и добавят ему визуальной глубины.

Для такого оформления хватит одной стены, пишет TN. Например, в гостиной одну часть стены можно обшить натуральным деревом, а для соседнего участка выбрать минеральную отделку.

Какие материалы сочетать на одной стене

Дерево с выразительным рисунком волокон создаёт мягкий контраст с гладкой поверхностью. Его используют для вертикальных панелей или реек, которыми закрывают часть стены. Натуральные оттенки дуба и ореха хорошо смотрятся с нейтральным фоном и мебелью разных стилей.

Камень привлекает неровной фактурой. Им можно оформить стену за диваном или участок вокруг камина. Для такого акцента подойдёт и облицовка под камень: имитация даёт похожий визуальный эффект при разном бюджете.

Камнем можно оформить участок стены вокруг камина Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Фактурная штукатурка и минеральные покрытия подойдут для комнат, где хочется подчеркнуть рельеф и сохранить сдержанную палитру. В течение дня на мелких неровностях меняется рисунок света и тени. Такая поверхность хорошо сочетается с деревом или более крупным каменным рельефом.

Гладкий фон близкого оттенка не даст деревянным панелям перегрузить интерьер Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Как выделить участок стены и не перегрузить комнату

Сначала выберите основной материал – он займёт большую часть стены. Второй оставьте для акцента. К деревянным панелям подойдёт гладкий фон близкого оттенка. Если акцентом станет камень, соседний участок можно покрасить в тёплый цвет.

Место для фактурной вставки лучше выбирать с учётом расстановки мебели. В гостиной её можно разместить за телевизором, в спальне – у изголовья кровати. В столовой рельефная отделка подойдёт для стены возле обеденной зоны.

В маленькой комнате или помещении с недостатком света лучше избегать резких переходов. Достаточно взять два близких оттенка с разной фактурой: гладкая поверхность будет отличаться от рельефной даже при небольшой разнице в цвете. Прежде чем выбрать отделку, приложите образцы к стене и посмотрите на них при дневном свете и включённых светильниках.

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