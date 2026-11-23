Правительство в Триполи заявило о втягивании ливийских портов в чужую войну

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Феерическое уничтожение российского корвета "Меркурий" и сухогруза MV ANGARA у берегов Ливии может иметь далеко идущие последствия для амбиций РФ в Африке. Украинский удар создает риск для российской военной логистики и ставит под угрозу пророссийский режим в Бенгази.

Об этом известный украинский журналист и публицист Виталий Портников рассказал в новом видео на своем YouTube-канале. По его словам, это событие может оказать серьезное влияние на расклад сил во всем Средиземноморском регионе.

Почему Москва сделала ставку на Бенгази

После падения режима Башара Асада, российские военные базы в Сирии потеряли былое значение для Москвы. Кремль начал переносить центр своего влияния на ливийское побережье и российское военно-морское командование рассматривало Бенгази как опорный пункт, способный заменить сирийские базы.

Журналист объяснил, что Россия использовала "Меркурий" в качестве конвойного судна при перевозке оружия через Средиземное море в Ливию. Через это направление Москва поддерживала свои военные группировки в Африке и их связь с российской армией в Европе. Он также связывает удар с попыткой ограничить поставки оружия, необходимого России для войны против Украины.

Что поставлено на карту для Халифы Хафтара

Портников подчеркнул, что фельдмаршал Халифа Хафтар контролирует часть территории Ливии, опираясь на поддержку Москвы. После удара власти в Бенгази обвинили Киев в распространении войны на новые регионы. Международно признанное правительство в Триполи заявило, что ливийские порты, в частности в Бенгази, втягивают в чужую войну.

Порт Бенгази важен и для гражданских перевозчиков Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

По оценке Портникова, перед Хафтаром предстает выбор: сохранить связи с Кремлем и подвергаться новым ударам или ограничить сотрудничество с Москвой и искать других покровителей. В первом случае Бенгази рискует приобрести репутацию опасного порта и для гражданских грузов. Во втором новые партнеры могут потребовать от Хафтара уступок по вопросу восстановления территориальной целостности Ливии.

"Украинский удар может изменить сами геополитические векторы в Африке и в Средиземноморье", – сказал Виталий Портников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что директор Центра ближневосточных исследований AMES Игорь Семиволос рассказал, почему Украина открыто признала удар по российскому корвету в Ливии и какие цели имеет наше государство в Африке.