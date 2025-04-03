Студент должен продлевать отсрочку. Есть два способа, как это сделать

Юрист рассказал, как избежать визита в ТЦК

Украинские студенты, которые получили отсрочку от мобилизации через обучение, обязаны регулярно ее продлевать. Это можно сделать двумя способами.

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", одним из способов является подача заявки через приложение "Резерв+". Для этого нужно:

открыть приложение и найти раздел "Отсрочка" ;

выбрать категорию "Студент" ;

отправить заявку на рассмотрение.

После проверки в личном кабинете отобразится статус "Отсрочка продлена", или же система сообщит о необходимости дополнительных документов.

Продление отсрочки через ТЦК

Второй вариант предусматривает подачу заявления в территориальный центр комплектования (ТЦК). Это можно сделать:

лично – обратившись в ТЦК по месту воинского учета;

почтой – отправив заявление заказным письмом с уведомлением о вручении.

Адвокат подчеркивает, что заявление подается в форме, предусмотренной приложением №4. К ней обязательно прилагается актуальная справка из университета об обучении.

Напомним, что право на отсрочку подтверждается только справкой о соискателе образования, сформированной в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЭБО). Эта справка:

выдается учебными заведениями;

должна содержать запись "да, не нарушается" последовательность получения образования.

Юристы отмечают, что справки других типов, таких как приказ о зачислении, форма 20 или документы из иностранных вузов не подтверждают права на отсрочку.

В случае если справка ЕГЭБО содержит запись "нет, нарушается последовательность образования", ситуацию можно обжаловать через административный суд.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторые студенты тоже подлежат мобилизации. Кого могут пригласить на службу в апреле.