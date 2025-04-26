"Курайна" вместо Украины. Россия запустила новый "ювелирный" фейк

Если внимательно читать публикации, несоответствие очевидно, если не вчитываться – выглядит адекватно

Российская пропаганда без устали работает над извращением фактов не только относительно текущих событий, но и об истории Украины. Россияне создали страницу в Facebook, где распространяют новые фейковые нарративы.

Об этом рассказал украинский писатель и переводчик Остап Украинец. Он отметил, что на странице "Курайна. Справжня історія українських козаків" российская пропаганда работает достаточно искусно.

Россияне искажают реальность

"Эта страница местами очень палится, местами — просто ювелирная работа. Очень глубокое понимание ключевых символов и коннотаций, сказал бы — глубже, чем у многих наших культурных деятелей. Очень тонкая перекодировка этих символов через нарративы, что особенно апеллируют к категории людей, которым "Пусть ложь, но проукраинская и политически целесообразная", — пишет Украинец.

По его словам, если внимательно читать публикации, несоответствие очевидно, но если просто читать среди ленты — выглядит адекватно. Кроме того, отмечает Украинец, утверждения на странице согласованы с современным украинским инфопространством, поэтому это работает "через элементарные, предсознательные когнитивные механизмы". Поэтому искаженная информация быстро усваивается.

"Это не отрицание наших национальных нарративов. Это переписывание основ. Россия ожидаемо быстро адаптируется к нашим информационным политикам и фактуризации исторических нарративов… Эти ребята работают не на отвержение или отрицание нарратива, а на формирование сомнения в *отдельных точках* его интерпретации", — пишет Остап Украинец.

Он добавил, что сейчас Россия вкладывается в рекламу страницы и пытается увеличить охват. Писатель призвал украинцев не заходить на нее, а если появляется реклама этой страницы – кидать жалобы.

Как выглядит идеология страницы

украинцы свободолюбивы, а всякая власть есть насилие, поэтому государственное устройство нам чуждо, а наше природное состояние — атаманство и клановость;

царский режим мобилизовал казаков на войну, чтобы его прислужники захватили себе лучшие земли — это и есть то, что делает организованное государство;

украинские козаки и русские казаки — на самом деле тот же татарский народ.

"Если вам до сих пор кажется, что это просто наши собственные дурачки вложили тысячи долларов в продвижение подобного, то у меня есть вопросы к вашему критическому мышлению", — резюмировал Украинец.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время переговоров Украины и США в Саудовской Аравии сетью распространилось видео с Владимиром Зеленским, якобы он вставал там на колени. Ролик смонтирован довольно реалистично, однако фактчекеры нашли массу ошибок, указывающих на подделку.