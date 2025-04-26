ИИ назвал высокий риск — более 70%

В контексте приближающейся 26 апреля годовщины Чернобыльской трагедии все чаще раздаются тревожные прогнозы относительно вероятной новой ядерной провокации со стороны России. Такие опасения имеют основания: за последние годы РФ неоднократно демонстрировала пренебрежение ядерной безопасностью.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта Grok, возможна ли новая ядерная катастрофа по вине России.

Анализ базируется на пяти ключевых факторах, каждому из которых дана оценка от 1 до 10:

Предыдущие действия России: уже были примеры игнорирования ядерной безопасности — оккупация ЧАЭС, удар по саркофагу. Оценка: 8/10.

уже были примеры игнорирования ядерной безопасности — оккупация ЧАЭС, удар по саркофагу. Оценка: 8/10. Ситуация на ЗАЭС: станция под контролем врага без квалифицированного персонала, с нарушениями техники безопасности и военными провокациями. Оценка: 9/10.

станция под контролем врага без квалифицированного персонала, с нарушениями техники безопасности и военными провокациями. Оценка: 9/10. Символизм даты: годовщина Чернобыля может быть использована для шантажа. Оценка: 7/10.

годовщина Чернобыля может быть использована для шантажа. Оценка: 7/10. Риск случайной аварии: из-за некомпетентности, небрежного обслуживания и боевых действий. Оценка: 8/10.

из-за некомпетентности, небрежного обслуживания и боевых действий. Оценка: 8/10. Сдерживающий фактор: возможно заражение самой территории России, что может тормозить радикальные действия. Оценка: 5/10.

Усредненная оценка, по подсчетам ИИ, составляет 7.4 из 10, или 74%, что свидетельствует о высоком риске. Хотя реальная вероятность может изменяться в зависимости от дальнейших событий, именно Запорожская АЭС остается наиболее уязвимой: она находится в руках российских военных, активно используется в войне, имеет большой запас ядерного топлива и удерживается без надзора.

Запорожская АЭС, архивное фото из сети

Может ли Россия инсценировать провокацию на Курской АЭС?

Как отметил Grok, вероятность того, что армия РФ может устроить провокацию на Курской станции и обвинить в этом Украину, составляет около 60%. Это связано с несколькими важными причинами: Россия уже вела себя безответственно на других ядерных объектах (например, в Чернобыле и на Запорожской АЭС), активно распространяет пропаганду против Украины, а также может использовать такое событие для обострения ситуации в войне.

Курская АЭС, архивное фото из сети

К тому же, Курская АЭС работает на устаревших реакторах, более уязвимых к авариям. Хотя радиационная угроза и для самих россиян может умерить такие действия, предыдущий опыт показывает, что это не всегда останавливает Кремль.

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