Россия может устроить ядерную катастрофу? ИИ назвал вероятность и возможную цель
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ИИ назвал высокий риск — более 70%
В контексте приближающейся 26 апреля годовщины Чернобыльской трагедии все чаще раздаются тревожные прогнозы относительно вероятной новой ядерной провокации со стороны России. Такие опасения имеют основания: за последние годы РФ неоднократно демонстрировала пренебрежение ядерной безопасностью.
"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта Grok, возможна ли новая ядерная катастрофа по вине России.
Анализ базируется на пяти ключевых факторах, каждому из которых дана оценка от 1 до 10:
- Предыдущие действия России: уже были примеры игнорирования ядерной безопасности — оккупация ЧАЭС, удар по саркофагу. Оценка: 8/10.
- Ситуация на ЗАЭС: станция под контролем врага без квалифицированного персонала, с нарушениями техники безопасности и военными провокациями. Оценка: 9/10.
- Символизм даты: годовщина Чернобыля может быть использована для шантажа. Оценка: 7/10.
- Риск случайной аварии: из-за некомпетентности, небрежного обслуживания и боевых действий. Оценка: 8/10.
- Сдерживающий фактор: возможно заражение самой территории России, что может тормозить радикальные действия. Оценка: 5/10.
Усредненная оценка, по подсчетам ИИ, составляет 7.4 из 10, или 74%, что свидетельствует о высоком риске. Хотя реальная вероятность может изменяться в зависимости от дальнейших событий, именно Запорожская АЭС остается наиболее уязвимой: она находится в руках российских военных, активно используется в войне, имеет большой запас ядерного топлива и удерживается без надзора.
Может ли Россия инсценировать провокацию на Курской АЭС?
Как отметил Grok, вероятность того, что армия РФ может устроить провокацию на Курской станции и обвинить в этом Украину, составляет около 60%. Это связано с несколькими важными причинами: Россия уже вела себя безответственно на других ядерных объектах (например, в Чернобыле и на Запорожской АЭС), активно распространяет пропаганду против Украины, а также может использовать такое событие для обострения ситуации в войне.
К тому же, Курская АЭС работает на устаревших реакторах, более уязвимых к авариям. Хотя радиационная угроза и для самих россиян может умерить такие действия, предыдущий опыт показывает, что это не всегда останавливает Кремль.
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