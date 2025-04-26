В одном из областных центров Украины готовятся подавать воду по часам

Областные центры не могут сами изменить тарифы

Уже второй областной центр в Украине оказался на грани водяного коллапса – в Полтаве заявили о необходимости введения графиков подачи воды. Причина – в низких тарифах. Городские и областные власти перекладывают ответственность друг на друга, а у водоканала между тем — миллионные долги.

График называют очень жестким. " День есть вода, а 2 дня нет. Соответственно не будет работать и канализация. Единственное, что не остановим — это очистные сооружения", — цитируют местные СМИ гендиректора областного КП "Полтававодоканал" Юрия Заставского.

Неужели тариф настолько низкий

Как и в ситуации с Ровным, тарифы в Полтаве регулируются НКРЭКУ, которая не видит необходимости для роста стоимости водоснабжения в крупных городах. Сейчас в Полтаве тариф на воду составляет 33,768 грн (централизованное водоснабжение и водоотвод вместе). Это сопоставимо с другими областными центрами. Между тем в небольших городах, которые сами могут регулировать стоимость в соответствии с рыночной, тариф иногда вырос до 80 грн и более.

В действующем тарифе стоимость электроэнергии составляет около половины. При этом у КП долг за электроэнергию — 40 млн грн.

Кто должен отвечать за воду?

Город и область не хотят брать на себя дофинансирование тарифов. Представители горвласти аргументируют это тем, что предприятие областное, а у города таких денег нет. Среди клиентов "Полтававодоканал" — 90% именно жители Полтавы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, несмотря на повышение тарифа на воду, в одном из городов Днепропетровской области проблемы не исчезли. Воды часто нет, а когда давление настолько слабое, что жители не могут пользоваться газовыми колонками.