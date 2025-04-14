Зарегистрированы в одном городе, а работаете в другом: дадут ли вам бронь

Юрист объяснил, что место учета не указывается в формах бронирования

Украинцы, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры или важные для функционирования экономики, могут быть забронированы от мобилизации. Даже независимо от того, где они стоят на воинском учете.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил адвокат Юрий Айвазян. По словам юриста, главное условие для бронирования — трудоустройство на предприятии, которое имеет право подавать кандидатов на бронь.

В то же время не имеет значения, зарегистрирован ли военнообязанный в том же населенном пункте, где находится предприятие.

Процесс бронирования проходит через портал "Дія", а не в ТЦК. Потому место воинского учета не влияет на возможность получения брони, подчеркнул Айвазян.

Юрист также отметил, что в подаваемых для бронирования формах не указывается, в каком именно ТЦК стоит человек на учете. Это означает, что учет в неправильном районе не может стать основанием для отказа в бронировании.

Процедура бронирования — через "Дія"

Процесс бронирования работника от мобилизации полностью автоматизирован. Предприятие, имеющее соответствующие полномочия, представляет список работников через электронную систему. После утверждения информация о броне появляется в государственном реестре, а работнику направляется соответствующее подтверждение.

Напомним, что право на бронирование имеют работники предприятий, получивших статус критически важных. Такой статус необходимо было подтвердить до 28 февраля 2025 года. Однако некоторые организации до сих пор ожидают проверки поданных документов.

Постановление Кабмина №76 определяет срок бронирования – 72 часа. До 1 апреля предприятия могли использовать "быстрое бронирование" без ожидания этого срока. Теперь в течение трех суток военнообязанные остаются без отсрочки, пока их не переведут на специальный воинский учет.

Ранее "Телеграф" писал, кому дадут отсрочку от мобилизации в апреле. Освобождение от призыва предоставляется по семейным обстоятельствам, проблемам со здоровьем или работе в стратегически важных сферах.