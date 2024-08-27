Мобилизованные экс-заключенные сбежали с полигона в Одесской области: в ВСУ рассказали подробности

По данному факту будет проведено расследование

Трое бывших заключенных, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах Украины, действительно покинули территорию учебного центра в Одесской области 24 августа. Однако их оперативно нашли и вернули в воинскую часть.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг" подполковник Алексей Мищенко, пишет Радио Свобода. По его словам, оставление мобилизованными территории учебного центра было "попыткой использовать это время по собственному усмотрению".

"Самое главное, оружия при военнослужащих не было, это ложная информация, и ничего здоровью окружающих не угрожало… Уже 25 августа их задержали и доставили обратно. Даже не прошло суток, поэтому это не расценивается как самовольное оставление части, они и дальше остаются военнослужащими одной из механизированных бригад", — подчеркнул Мищенко.

В то же время он не уточнил, где именно и при каких обстоятельствах задержали мобилизованных бывших заключенных. По словам Мищенко, в воинской части будет проводиться служебная проверка, а виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Над военнослужащими есть командир взвода, роты, подразделения, отвечающий за наличие личного состава. Но пока нет информации о привлечении кого-то к ответственности", – сказал он.

Ранее о бегстве трех мобилизованных бывших заключенных, которые проходили подготовку в учебном центре в Одесской области, со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило издание "Думская". По данным журналистов, беглецы якобы имели при себе автоматы Калашникова.

Напомним, что после того, как в Украине разрешили мобилизовать осужденных, уже более 2750 заключенных приняли решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины добровольно. В общей сложности первый этап мобилизации заключенных может принести ВСУ более 4000 добровольцев, которые сменят тюрьму на окопы.