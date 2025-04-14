Россияне атаковали дронами пассажирский поезд: в Черниговской ОВА рассказали о последствиях и показали фото

Руководитель администрации показал поврежденный вагон

Российские войска атаковали ударными дронами пассажирский поезд в городе Семеновка Черниговской области в понедельник, 14 апреля. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, на момент атаки до отправления поезда оставалось полчаса, так что пассажиров в вагонах еще не было.

"Сегодня россияне ударными дронами обстреляли пассажирский поезд в Семеновке. До его отправления было пол часа, поэтому, к счастью, пассажиров еще не было. Поврежден вагон. Обошлось без жертв", — отметил Чаус.

Последствия вражеской атаки

Кроме атаки в Семеновке, утром того же дня FPV-дрон попал в промышленный объект на территории Новгород-Северского района. В результате удара был поврежден один из производственных цехов.

Чаус также напомнил, что в течение прошлой недели два района Черниговской области оказались под обстрелами. Ранение получила женщина, медик Семеновской больницы, которая стала мишенью для FPV-дронов. В результате обстрела повреждены два отделения медучреждения.

Кроме того, во вражеский огонь попали сельскохозяйственные предприятия, детская площадка, автомобиль и жилой дом. Всего за неделю зафиксировано 135 обстрелов и 275 взрывов. Пострадали 19 населённых пунктов области.

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