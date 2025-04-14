Раненых стало больше. Что происходит в Сумах после ракетного удара (фото)

Сегодня в городе планируют разобрать завалы здания Сумского государственного университета

Количество пострадавших после российского ракетного удара по Сумам увеличилось. По состоянию на утро 14 апреля известно о 119 раненых.

Такую информацию сообщает пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрелко. Об этом пишет "Суспільне Суми"

Отмечается, что в настоящее время спасатели уже приступили к демонтажным работам. Сегодня планируют разобрать завалы здания Сумского государственного университета. Рядом местные подметают стекло и убирают мусор.

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В Сумах убирают выбитые стекла после ракетной атаки. Фото: Суспільне суми

В Сумах убирают выбитые стекла после ракетной атаки. Фото: Суспільне суми

В Сумах убирают выбитые стекла после ракетной атаки. Фото: Суспільне суми

Стало известно, что от удара по Сумам 13 апреля погибла Марина Чудеса и ее мама, сообщает "Суспільне". Женщины пытались помочь раненым после первого русского удара.

Марина Чудеса погибла во время ракетной атаки по Сумам 13 апреля. Фото: Суспільне Суми

Стоит добавить, что именно повторный удар баллистической ракетой 13 апреля по Сумам вызвал большое количество погибших и раненых. Как говорил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, вторая баллистическая ракета, выпущенная россиянами по городу, была вероятно начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальное поражение людям на улицах города.

Где объявили день траура

Начальник Сумской городской военной администрации после трагедии объявил, что 14, 15 и 16 апреля – дни траура в Сумах.

14 апреля в Кривом Роге объявлен День траура по погибшим в Сумах. Об этом ранее сообщал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе 13 и 14 апреля в память о погибших в Сумах будут приспущены государственные флаги на Ратуше и административных зданиях города.

В Киевской области 14 апреля будет объявлен День траура и приспущены государственные флаги.

В Харькове 14 апреля объявлен День траура по погибшим в результате ракетного удара по Сумах. Об этом говорил мэр города Игорь Терехов.

В Запорожье также 14 апреля объявлено Днем траура по погибшим в Сумах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что 13 апреля враг атаковал Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в том числе на улице, в автомобилях и общественном транспорте.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к жесткой реакции на террор. А известный политолог развенчал заявления некоторых лиц о том, куда ударили россияне в Сумах. По его словам, военных в месте российской атаки не было. Зато в результате российского ракетного удара по Сумам погибла целая семья с ребенком.