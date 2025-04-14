Трамп разозлился из-за резонансного интервью CBS News с Зеленским и сюжета о Гренландии. Что ему не понравилось

Он подал в суд в редакцию

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике телеканал CBS и его программу 60 Minutes после выхода сюжетов об Украине и Гренландии. Он считает, что вещатель должен заплатить "большую цену" за свои действия.

Трамп выразил свое возмущение в сообщении на платформе TruthSocial, передает АР. Он заявил, что программа "60 Minutes" почти еженедельно упоминает его имя в "унизительной и клеветнической" форме, но последний эфир, по его мнению, был особенно оскорбительным.

Президент США призвал главу Федеральной комиссии по коммуникациям Брендана Карра наложить максимальные штрафы на канал за "незаконное и противоправное поведение". Причиной недовольства Трампа стало интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого украинский лидер пригласил Трампа посетить Украину, чтобы своими глазами увидеть последствия российской агрессии.

В тот же день в эфире "60 Minutes" вышел репортаж корреспондента Джона Вертгайма из Гренландии, где речь шла о реакции местных жителей на желание Трампа установить контроль над этой территорией.

Трамп заявил, что "60 Minutes" уже не новостное шоу, а "нечестные политические операторы, которые только маскируются под новости", и настаивают на ответственности за их действия.

Ранее Трамп подал иск на $20 млрд против "60 Minutes" из-за монтажа интервью с бывшей кандидаткой в президенты от Демократической партии Камалой Гаррис минувшей осенью.

Впрочем, это не первый случай, когда Трамп жалуется на работу СМИ. Так, в январе Министерство внутренних дел США издало распоряжение о переименовании Мексиканского залива в Американский. В феврале Белый дом запретил журналистам Associated Press доступ к Овальному кабинету и борту Air Force One из-за отказа использовать новое название. В конце февраля AP подало в суд на администрацию Трампа, а 9 апреля федеральный судья обязал Белый дом возобновить участие агентства в президентском пуле журналистов.

Ранее "Телеграф" также писал, что Зеленский впервые подтвердил, что ВСУ сражаются в Белгородской области РФ.