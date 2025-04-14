Единым фронтом против зла: духовный советник Трампа жестоко высказался об ударе РФ по Сумах

Умышленное насилие против беззащитных верующих свидетельствует о глубоком презрении к состраданию и морали, говорит он

Российский удар по Сумам в воскресенье, 13 апреля, прокомментировал духовный советник президента США Марк Бернс. Он призвал всех верующих мира публично осудить Россию и "выступить единым фронтом против этого зла".

Об этом Бернс написал на своей странице в Инстаграмм. Он решительно осудил агрессию РФ.

"Вот почему я назвал Путина Злом… Как пастор и миротворец, я решительно осуждаю ужасную бомбардировку Россией церкви в Сумах, в Вербное воскресенье — день, посвященный молитве и духовному обновлению для христиан всего мира", — говорится в заявлении духовного советника.

По его словам, эта жестокая атака, которая цинично была направлена на невинных верующих, собравшихся в мире для празднования Вербного воскресенья, является неоправданным посягательством на человечность, веру и святость жизни.

Как выглядели первые фото и видео, сделанные в Сумах после ракетного удара 13 апреля.

Бернс акцентировал, что такое умышленное насилие против беззащитных верующих свидетельствует о глубоком презрении к состраданию и морали.

"Я требую справедливости, ответственности и немедленного прекращения этих зверств. Призываю всех людей совести осудить это зло и неустанно работать ради мира и примирения. Я обращаюсь ко всем верующим со всего мира с призывом публично осудить Россию за эти дьявольские акты насилия против женщин и детей среди гражданского населения. Мир должен выступить единым фронтом против этого зла", — написал духовник.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп желает, чтобы эти преступления прекратились и мир наступил как можно быстрее.

Назвал Путина диктатором и изменил свое мнение

Кроме того, когда президент США Дональд Трамп в значительной степени приостановил поддержку Украины, его духовный советник Марк Бернс был убежден, что это верный путь к миру. Но несколько дней назад пастор Бернс побывал в Буче, Кривом Роге и других разбомбленных городах. Это побудило его изменить мнение.

"Теперь я считаю, что поддержка Украины Америкой имеет первостепенное значение, — сказал Бернс Kyiv Independent. — Мое время, проведенное в Украине, существенно изменило мое мнение. Мое сердце как Божьего человека начало стучать, и с тех пор я повторяю это сообщение: я ошибался".

По словам Бернса, сейчас он распространяет это сообщение на самых высоких уровнях власти в Соединенных Штатах и во всем мире.

"Мы должны поддержать Украину. Россия является агрессором", — сказал он.

Бернс назвал Путина диктатором, описывая его как "безжалостное" и "чистое зло". Как сообщает газета, советник попросит Трампа "на этой неделе" "предоставить танки, истребители и противовоздушную оборону".

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп сухо высказался о ракетной атаке РФ по Сумам