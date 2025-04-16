Можно ли заработать, если в один день купить и продать доллар в обменниках

На колебаниях курса доллара можно заработать, но если не обменивать его в течение одного дня

Получить дополнительный заработок можно путем депозита в банке. Есть еще вариант с обменом валют, когда украинцы ищут выгодный курс и продают или покупают доллар.

Однако можно ли рассчитывать на доход, если в один день купить и продать американскую валюту в обменниках. Об этом узнал "Телеграф".

Согласно актуальным курсам в обменниках в "Минфин", средний курс продажи доллара по состоянию на 16 апреля 2025 года составляет 40,90 гривен. То есть, если брать 100 долларов, то украинцу нужно отдать 4090 гривен.

Если продать 100 долларов в этот же день по среднему курсу покупки в 40,75 гривны, то на руки можно получить 4047 гривен.

То есть, украинец, решивший заработать с помощью обмена доллара, не получит дохода, а даже потеряет часть своих накоплений, ведь при покупке валюты он заплатит 4090 гривен, а при продаже получит 4075 гривен. Разница составляет 20 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, через сколько месяцев можно собрать 100 долларов, если ежедневно откладывать по одной гривне.