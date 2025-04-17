Зеленский призвал к "давлению на российских убийц" перед мирными переговорами с делегацией Трампа в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с жестким заявлением насчет России, призвав международное сообщество усилить давление на неё. Это прозвучало накануне мирных переговоров в Париже, где должны пройти консультации с представителями США.

Как передает The Telegraph, украинский лидер подчеркнул, что РФ использует каждый день и каждую ночь для убийств. Способом противостояния этому является усиление давления на страну-агрессора.

"На убийц следует давить, а жизнь — поддерживать, чтобы завершить эту войну и обеспечить надежный мир", — заявил Зеленский в четверг утром.

В Париж прибыли госсекретарь США Марк Рубио и специальный представитель Вашингтона Стив Уиткофф для проведения переговоров с представителями Коалиции желающих. Цель переговоров — найти общие подходы к завершению боевых действий, несмотря на то, что Европейский Союз отстранен от основного переговорного процесса. Это первые переговоры на таком уровне между западными союзниками и новой администрацией Белого дома с февраля. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не будет участвовать в переговорах.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предупредил о вероятности новых ударов России во время пасхальных праздников и в последующий период. По его словам, такая угроза подтверждается данными, поступающими от украинских спецслужб и разведки.