Она более 60 лет была самой глубокой в мире: где находится эта станция киевского метро (фото)

Киевская станция метро "Арсенальная" — уникальное инженерное сооружение, построенное по инновационным технологиям

Среди киевских станций метро "Арсенальная" отличается своей уникальностью. Она расположена на рекордной глубине около 105 метров, что делает ее не только самой глубокой в столице, но и одной из самых глубоких в мире.

Из-за того, что "Арсенальная" находится под крутым склоном Днепровского холма, ее платформа опущена на глубину более 100 метров. Спуск на эскалаторе занимает около пяти минут – это существенно дольше времени поездки между соседними станциями.

Открытие "Арсенальной" состоялось в 1960 году в рамках запуска первой линии киевского метрополитена. Станция поражает своей конструкцией: она построена по образцу лондонского метро с подземным вестибюлем. Его строили на поверхности, а затем в течение четырех месяцев постепенно погружали под землю на глубину 50 метров.

Архитектурные особенности и инженерные решения

"Арсенальная" — единственная в Восточной Европе станция с двусклепной конструкцией глубокой закладки.

Во время строительства применили инновационную технологию замораживания почвы во избежание оползней и оползней. Для этого вокруг будущей станции пробурили около 400 скважин, по которым пропускали азот.

Эскалаторы станции имеют два марша длиной 55,8 и 46,6 метра, что делает их самыми глубокими и старыми в киевском метро.

Интерьер украшен белым и розовым мрамором, а также анодированным алюминием, имитирующим бронзу — характерной отделкой для первых киевских станций.

Интересные факты об "Арсенальной"

С 1986 станция имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Станция расположена рядом с ключевыми правительственными зданиями – Администрацией Президента и Кабинетом Министров. Есть предположения, что в ее туннелях могут находиться секретные укрытия для высшего руководства страны.

До 2022 года "Арсенальная" удерживала статус самой глубокой станции метро в мире, пока ее не опередила китайская станция Хуньяньцунь, расположенная на глубине 116 метров. Однако "Арсенальная" остается одной из самых глубоких в мире.

Роль "Арсенальной" в жизни Киева

Эта станция – не просто транспортный узел, а настоящий архитектурный и технический шедевр, объединяющий историю, инженерную мысль и современность. Расположенная в исторической части города, неподалеку от главных достопримечательностей и правительственных учреждений, "Арсенальная" важна для повседневной жизни киевлян и гостей столицы. "Арсенальная" — это уникальная жемчужина киевского метро, поражающая не только своей глубиной, но и богатой историей и архитектурной красотой.

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