Расстался с известной актрисой и напугал фанатов: что произошло со звездой "Кайдашей" Баклановым и как сейчас выглядит

Георгий играет в кино с 2013 года

Известному украинскому актеру театра и кино Георгию Бакланову исполняется 31 год. Он стал известным, сыграв Лаврина Кайдаша в телесериале "Поймать Кайдаша". В 2024 году актер расстался с коллегой Анастасией Цимбаларой. Сейчас Георгий продолжает заниматься карьерой в кино, получая новые роли.

Где сейчас Георгий Бакланов

В 2023 году актер гастролировал со спектаклем "Круасаны с миндалем", где выступал вместе со своей тогдашней женой Анастасией Цимбаларой. Также он дублировал собаку Реджи в комедии "Кудалатые перцы". В том же году Георгий появился в короткометражном фильме "Солдатик", в котором рассказывается история тяжелораненого солдата ВСУ.

Бакланов на съемках фильма "Солдатик", фото из сети

Также актер периодически распространяет сборы на помощь ВСУ и отчитывается о расходах. Параллельно он принимает участие в популярных теле- и YouTube-шоу, в частности, "Я люблю Україну", подкасте Stand up Battle Club и других.

Бакланов на шоу "Я люблю Україну", фото с его инстаграм-страницы

В марте 2024 года Бакланов расстался с женой, актрисой Анастасией Цимбаларой. Они были в отношениях 10 лет, из которых 2 — в браке. Актеры не назвали причину развода, а поделились с фанами трогательным постом о своей истории.

"Зная нашу историю, вы бы назвали нас актерскими супругами, которые сначала ссорились, потом проводили репетиции важных профессиональных сцен на кухне, играли, смеялись, а потом всегда были вместе…Были? Да! Мы стали пазлами за 10 лет, которые дополняли картинки друг друга, имели целостность, цель, интересы. Теперь пазлов станет двое. Две картины. Две новые истории", — говорилось в их сообщении.

Бакланов и Цимбалару, скриншот с его инстаграм-страницы

В 2025 году актер получил одну из главных ролей в сериале "Любов і полум'я" — мелодраме СТБ о пожарных. Сериал получил большую популярность в Украине. Коллегами Георгия на съемочной площадке стали Тарас Цымбалюк и Екатерина Кузнецова.

Бакланов во время съемок "Любов і полум'я", фото с его инстаграм-страницы

Сейчас Георгий продолжает выступать в украинских театрах, участвовать в вечерах поэзии и играть в украинском кино. В частности, одной из последних киноработ Бакланова стала лента об Александре Довженко, которая выйдет в 2026 году.

В июле 2025 года актер признался, что имеет новые отношения. Пока он не планирует представлять публике девушку. Однако издание Viva.ua обнародовало фотографию пары, сделанную во время презентации книги-путеводителя "Відчуй Україну. 50 найкрасивіших куточків України".

Бакланов с новой девушкой, фото Viva.ua

"Я сейчас в отношениях. Счастлив от самой первой встречи. Мы познакомились в жизни, вживую. Мы с весны начали встречаться, а до того были знакомы. Я не хочу афишировать эти отношения. По-прежнему считаю, что "счастье любит тишину". Нет, не скрываюсь, это уже сложно "себя жизнь закапывать". Более того, когда ты публичен, какая-то часть твоей жизни должна быть спокойной, где ты – ты. Никто об этом не знает, и никто туда не лезет", — сказал Георгий в интервью журналистке Мирославе Мандзюк.

На днях актер показал себя под капельницей в больнице. Он не рассказал, что произошло, но призвал поклонников следить за здоровьем.

"И такое бывает. Берегите себя. А именно — вовремя делайте обследование", — написал артист.

Бакланов под капельницей, фото с его инстаграм-страницы

