США планируют предать Украину? У Трампа хотят "признать" оккупированный Крым российским, пишет Bloomberg

Европа не будет признавать какие-либо оккупированные украинские территории российскими независимо от того, какую позицию займет Вашингтон

Соединенные Штаты готовы "признать" временно оккупированный российским режимом украинский Крым российским, на чем давно настаивает Кремль. Сделать это планируется в рамках так называемого "мирного соглашения" о прекращении войны между Украиной и Россией. Впрочем, если Вашингтон попытается это реализовать, его ждет ряд проблем, поскольку для Украины это "красная линия", а Европа никогда не признает оккупацию россиянами украинских земель.

Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник, знакомый с планами Белого дома. Издание отмечает, что это последний сигнал того, что президент США Дональд Трамп планирует заключить так называемое "мирное соглашение" с россиянами за счет Украины.

При этом издание подвергает сомнению заявление государственного секретаря США Марко Рубио, которое он сделал 18 апреля в Париже. Рубио заявил, что американская администрация якобы готова отказаться от посредничества в заключении мира в Украине, если не будет быстрого прогресса. Таким образом, предложение о признании Крыма российским, являющимся давней мечтой Кремля, может быть последним способом для США склонить Россию к мирным переговорам.

"Это может подорвать международные законы и договоры, запрещающие захват земель с применением силы. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не уступит территорию Москве. Но этот шаг был бы благом для президента России Владимира Путина, который давно добивается международного признания суверенитета России в Крыму", — говорится.

При этом другие источники издания подтвердили, что вопрос признания Крыма обсуждался, но окончательного решения все еще не принимали. Еще один чиновник правительства США, знакомый с ходом переговоров, вообще отказался комментировать что-либо по этому поводу. Европейский чиновник сказал журналистам в ответ на их вопрос, что планы США не приведут к окончательному урегулированию, а Европа не будет признавать какие-либо оккупированные украинские территории российскими независимо от того, какую позицию займет Вашингтон.

Отметим, по данным СМИ, США предложили союзникам мирную инициативу по завершению войны в Украине, которая предусматривает ряд уступок с украинской стороны в пользу России – и никаких уступок со стороны Кремля. План якобы предусматривает сохранение под контролем Москвы оккупированных территорий, ослабление санкций против РФ и отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Взамен Россия должна согласиться на полное прекращение огня.