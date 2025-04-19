Украина почти полностью согласна с мирным планом Трампа, теперь все зависит от Москвы

Часть условий США может не понравиться украинцам

Министр обороны Украины сообщил американским чиновникам о почти полной готовности принять мирную инициативу США по прекращению войны с Россией. Теперь окончательное решение лежит на Москве, которая до сих пор не дала четкого ответа. По предварительной информации, план включает сохранение за Россией контроля над оккупированными территориями, постепенное ослабление санкций и отказ Украины от курса вступления в НАТО. В обмен на это Москва должна согласиться на полное прекращение огня.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации Трампа в комментарии для The New York Post. По его словам, Киев согласился на 90% условий мирного плана, представленного государственным секретарем Марко Рубио и специальными посланниками президента Дональда Трампа в ходе переговоров в Париже 17 апреля.

В рамках предложенного соглашения предусматривается установление полного и всеобъемлющего прекращения огня, который должен быть обсужден с российской стороной в ближайшие дни. Если Москва откажется, США могут прекратить свои посреднические усилия и переложить ответственность за дальнейшее ход конфликта на европейских союзников.

"На следующей неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Намерение состоит в том, чтобы провести (обсуждение – ред.) с россиянами, а затем сказать: "Хорошо, это лучшее и окончательное предложение", — сказал неназванный чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выражал готовность к прекращению боевых действий на текущих линиях фронта, за которыми Россия контролирует около 20% украинской территории. Вместе с тем Киев настаивает на получении четких гарантий безопасности и не готов отказаться от оккупированных территорий.

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с коллегами продолжает проработку оговорок к предложенному мирному плану, сосредотачивая внимание прежде всего на вопросе, где будет проходить линия прекращения огня. По словам представителя администрации Трампа, ключевой вызов для Киева состоит в определении юридического статуса временно оккупированных территорий.

"Их беспокойство касается того, что называется "де-факто" и "де-юре", — пояснил американский чиновник. — "Де-факто" предусматривает признание фактической оккупации территории Россией, без юридического подтверждения потери. В то же время "де-юре" — это официальное признание аннексии, т.е. согласия, что эти земли утрачены навсегда".

Чтобы побудить Кремль к участию в переговорах, спецпредставитель президента Трампа Стив Уиткофф может предложить Москве уступки — в частности, ослабление санкций или даже размораживание части арестованных российских активов. Однако такая инициатива потенциально противоречит предыдущим заявлениям самого Дональда Трампа о необходимости усиления экономического давления на Россию.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Дональд Трамп и его команда все больше демонстрируют неуверенность в достижении договоренностей между Украиной и Россией. В нынешних обстоятельствах Белый дом, похоже, рассматривает два варианта: либо полностью свернуть свое участие в процессе урегулирования, либо оказывать давление на Киев, как на сторону, которую считают более уступчивой.