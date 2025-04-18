"О мире не слышали". Песков отличился новыми циничными заявлениями о войне против Украины

Не обошел и участие Европы в этом процессе

Кремль видит определенные результаты по урегулированию войны в Украине и не согласен с мнением госсекретаря США Марков Рубио, что этот процесс затягивается. Россия заявила о завершении 30-дневного моратория на удары по энергетике Украины и обвинила Киев в его "не соблюдении".

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также говорил и о "участии" Европы в конфликте.

Главные заявления Пескова

О мирных переговорах

"Мы считаем, что определенный прогресс можно, собственно, уже констатировать. Это прогресс, связанный с временным мораторием, которого "придерживалась Россия", — мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Российская Федерация "придерживалась" этого моратория, чего "не скажешь" об украинцах ", — сказал Песков.

О возможности выхода США из процесса мирных переговоров

По словам Пескова, Россия работает над завершением войны и открыта для диалога. Но перемирие возможно только на тех условиях, которые не противоречат национальным интересам России.

"Определенные наработки уже есть, но, конечно, предстоит еще много сложных обсуждений", — сказал Песков.

В Кремле уверяют, что вопрос войны в Украине сложен и быстро его не решить, как этого хочет президент США Дональд Трамп. Вашингтону советуют не опускать руки, ведь "определенные результаты уже есть".

Напомним, Рубио заявил, что необходимо постараться понять как можно быстрее, "в ближайшие дни, а не в ближайшие недели", можно ли завершить конфликт в Украине. Если это возможно, то США готовы приложить все усилия, чтобы способствовать этому, отметил он.

О консультации европейских стран в Париже

Песков считает, что Европа только "мешает" в достижении мира в Украине, и это касается не только поставок оружия. Встреча в начале апреля в Париже "не отвечает" представлениям Кремля о мире.

"В последнее время о мире в Европе мы "не слышали", там наоборот раздаются призывы к милитаризации. Милитаризация именно Европы, милитаризация Украины и так далее. Это все, что мы слышали и вряд ли это поможет найти путь к завершению войны", — говорит пресс-секретарь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп сделал важные заявления о перемирии и соглашение о полезных ископаемых.