Одесса в очередной раз под атакой российских дронов: в городе есть пожары (фото)

В городе начались пожары в частном жилом секторе

Одессу второй вечер подряд атакуют российские ударные беспилотники. Вечером 22 апреля город снова находился под атакой, в результате российского нападения есть пожары и повреждения жилой инфраструктуры.

Об атаке сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Информацию подтвердил мэр Геннадий Труханов, по его данным под атакой находился Киевский район Одессы. Собственный корреспондент "Телеграфа" подтвердил взрывы и отметил, что над городом было не менее пяти беспилотников.

"Одесса и район, угроза атаки ударными беспилотниками! Будьте в укрытиях!", – было сказано в сообщении от Одесской ОВА.

Местные СМИ сообщили, что большинство ударных беспилотников попали в частный жилой сектор, где начался сильный пожар. О пострадавших или погибших пока не сообщалось. Экстренные службы работают на месте вражеской атаки.

Отмечается, что россияне снова используют против Одессы тактику одновременного массированного налета дронами: они накапливаются неподалеку от города над морем, а затем одновременно атакуют, заходя в пике с большой высоты. Специалист по связи Сергей "Флэш" Бескрестнов предположил, что россияне могли установить на "шахеды" системы радиоуправления и призвал не верить сообщениям о "турбинных шахедах", которые распространяет российская пропаганда.

"Пока мы не исследуем трофейные БПЛА и не найдем у них подтверждение новых технологий, это останется всего лишь фантазиями СМИ. Также могу сказать, что российские БПЛА разведчики часто долетали до Одессы (сейчас реже, потому что мы их активно сбиваем) с направления Крыма. Там прямая радиовидимость через море на расстояние 80 км. Для БПЛА такой канал радиоуправления не сложен. Поэтому противник вполне мог поставить какие-то системы управления и разведки и на Шахеды", – отметил он.

Напомним, что в результате российской атаки на Одессу вечером 21 апреля была повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и учебное заведение, а также транспортные средства. Из-за ударов беспилотников началось несколько пожаров, были пострадавшие.

Украина достойно отвечает россиянам на акты террора против гражданских. Во вторник, 22 апреля недалеко от Москвы во Владимировской области взлетел на воздух 51-й арсенал ГРАУ. Это один из самых больших арсеналов российского Минобороны. Он рассчитан на хранение более 250 тысяч тонн боеприпасов, а на складах могли находиться снаряды разных калибров, КАБы, ракеты "Кинжал" и боеприпасы к системам ПВО "Панцирь", С-300 и С-400.