В Одессе продают "антишахедную" квартиру: сколько стоит и как выглядит (видео)

Жителям такой квартиры не придется прятаться во время воздушных тревог

Жители Одессы нашли нетипичный способ приспособиться к современным реалиям жизни под угрозой ракетных атак. В городе выставили на продажу квартиру, которая, по словам продавца, имеет уникальное преимущество — расположение на минус первом этаже, то есть, уже готовое укрытие.

Владельцы недвижимости позиционируют свое жилье как "актуальное на сегодня" в условиях ночных тревог и атак дронов. Видео с соответственным объявлением появилось на одном из местных телеграмм-каналов.

"Ну что, все вчера прятались от шахедов ночью в Одессе? А в этой квартире не нужно прятаться, потому что она расположена уже в укрытии", — с таких слов начинается ролик.

В обнародованном видео показана полноценная однокомнатная квартира площадью 42 квадратных метра. Она расположена на Литературной в районе Аркадия. Помещение, разделенное на две спальни и кухню-гостиную, находится в цокольном этаже, то есть ниже уровня земли. По словам продавца, жильцам такой квартиры не придется прятаться во время воздушных тревог, ведь они уже находятся в укрытии.

Молодой человек демонстрирует санузел с современным ремонтом, светлую кухню-гостиную со всем необходимым для проживания и две спальни.

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на это предложение. Кое-кто выразил обеспокоенность возможной сыростью и холодом в квартире, расположенной ниже уровня земли. Другие комментаторы считают, что заявленная цена слишком высока для цокольного этажа. Некоторые отметили, что даже такое расположение не гарантирует безопасности в случае прямого попадания в окно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о ценах на бюджетное жилье в Одессе на выходные. Оказалось, что снять жилье посуточно в этом городе можно за очень умеренные деньги.